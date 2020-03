Corona-Sicherheitslage im Kanton St.Gallen: Mann hustet Polizisten mehrmals absichtlich an – Betroffene stellen Strafantrag Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen befasste sich die Kantonspolizei St.Gallen insgesamt mit 19 Einsätzen im Bezug zum Coronavirus. In Fällen mit mehr als fünf Personen wurden die Treffen aufgelöst. Bei einer Kontrolle hustete ein Mann die Polizisten mit Absicht an, die Betroffenen werden Strafantrag stellen.

Von Dienstag- bis Mittwochmorgen rückte die Kapo St.Gallen zu 19 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus. Bild: Kapo SG

(pd/evw) In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen musste sich die Kantonspolizei St.Gallen mit 19 Einsätzen im Bezug zum Coronavirus befassen. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen rückten die Patrouillen am meisten aus, um Meldungen bezüglich allfälliger Menschenansammlungen nachzugehen. In den wenigsten Fällen konnten jedoch tatsächlich mehr als fünf Leute angetroffen werden. Wenn aber tatsächlich mehr als fünf Personen angetroffen wurden, sind die Treffen aufgelöst worden. In einem Fall von sechs Uneinsichtigen wurden Ordnungsbussen ausgestellt.

Mann hustet Polizisten mit Absicht an

Weiter gingen mehrere Meldungen bezüglich Kontrollen von Betrieben ein. Diese hielten teilweise die Regeln nicht ein. Die Geschäftsbetreiber wurden ermahnt die Bestimmungen durchzusetzen. In einem Fall wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen erstattet. In einem anderen Fall droht ein Mann den Polizisten und hustete sie absichtlich und aus kurzer Distanz mehrmals an. Die betroffenen Mitarbeitenden werden Strafantrag stellen.

Zudem kam es zu einem Einbruchdiebstahl sowie sieben Interventionen im zwischenmenschlichen Bereich.