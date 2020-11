Corona schickte die Fussballer auch im Appenzellerland vorzeitig in die Winterpause: Herisau und Urnäsch waren top, Heiden und Bühler flop Drittligist FC Herisau überwintert an der Tabellenspitze. Gleich mehrere Teams müssen im Frühling gegen den Abstieg kämpfen. Die Erstligistinnen des FC Appenzell dürfen im Cup weiter auf das grosse Los hoffen.

Am Wochenende wären auf vielen Fussballplätzen der Region die letzten Spiele der Herbstrunde ausgetragen worden. Doch wegen der Massnahmen im Kampf gegen Corona wurden die Meisterschaften wie schon im Frühling unterbrochen. Es ist vorgesehen, die ausgefallenen Spiele nach der Winterpause neu anzusetzen.

Wie stehen die Aktivteams aus dem Appenzellerland da? Eine Übersicht: In der 3.-Liga-Gruppe 2 sind die vier Vereine aus dem Appenzellerland geschlossen im Tabellenkeller anzutreffen. Ein Grund dafür sei, dass sie vorwiegend mit eigenen Spielern arbeiteten, analysiert Teufens Trainer Marco Pola. Auch würden die Appenzeller im Gegensatz zu den anderen Drittligisten nur zwei- statt dreimal pro Woche trainieren.

Seinem FC Teufen habe nach gutem Saisonstart die Konstanz gefehlt. Der Trainingsbetrieb sei durch Spieler, die wegen Quarantäne fehlten, beeinflusst worden. Der FC Appenzell hat wie Schlusslicht FC Heiden ein Spiel weniger ausgetragen und liegt mit acht Punkten auf dem neunten Rang. Dahinter folgt der punktgleiche FC Teufen. Unter dem Strich ist mit ebenfalls acht Punkten der FC Speicher klassiert.

Trainerwechsel beim FC Heiden

Schlusslicht Heiden weist drei Zähler auf. Die Vorderländer haben am wenigsten Tore erzielt und nach Teufen am zweitmeisten Gegentore kassiert. Den einzigen Sieg erzielten die Heidler in der dritten Runde gegen den FC Appenzell. Die Vorderländer reagierten auf den sportlichen Misserfolg mit einem Trainerwechsel. Im letzten Spiel vor dem Unterbruch stand Yusuf Koru an der Seitenlinie. Er übernimmt das Traineramt ad interim. Der bisherige Trainer Ueli Schuler hatte gemäss Informationen aus dem Verein im Vorfeld der Partie seinen Rücktritt angekündigt. Aus beruflichen Gründen kürzer treten muss Heidens bisheriger Co-Trainer Renato Verona. Der Vorstand möchte die Trainerfrage der Drittligamannschaft während der Winterpause regeln.

Die Gruppe 4 wird angeführt vom FC Herisau. Die Mannschaft von Trainer Domenico Troccoli hat einen Punkt mehr auf dem Konto als der erste Verfolger Tobel-Affeltrangen. Das Direktduell gegen die Thurgauer gewann der FCH auswärts 5:1. Herisau hat ein Spiel Rückstand, am meisten Tore erzielt und am wenigsten Treffer erhalten. Troccoli sieht eine positive Entwicklung in der Mannschaft und im Verein. Es werde in Ruhe gearbeitet. Als sportlich wertvoll bezeichnet er den Aufstieg der reaktivierten A-Junioren in die 1. Stärkeklasse.

Viertligist FC Urnäsch hat eine starke Herbstrunde gespielt. Die Hinterländer sind in der Gruppe 4 der erste Verfolger von Tabellenleader FC Staad. Allerdings hat Urnäsch ein Spiel mehr ausgetragen, auch als der drittplatzierte FC Herisau 2, der zwei Punkte Rückstand aufweist. In der gleichen Gruppe belegt die Gruppierung FC Teufen-Bühler den achten Rang. Die Mittelländer haben sechs Punkte Vorsprung auf den Strich.

Kein Losglück für Frauen des FC Appenzell

Bei den Erstligistinnen belegt der FC Appenzell mit 14 Zählern aus neun Spielen den vierten Rang. Der FC Bühler hat erst sieben Spiele ausgetragen und ist mit fünf Punkten Zweitletzter. Bühlers Rückstand auf den Strich beträgt vier Punkte. Im Schweizer Cup sind die Innerrhoderinnen noch dabei. «Wir hatten auf einen grossen Gegner gehofft», sagt Trainer Juan Isler. Doch das Losglück war Appenzell nicht hold: Im Achtelfinal muss Islers Team gegen den Ligakonkurrenten FC Balerna bestehen. Das Heimspiel gegen die fünftplatzierten Tessinerinnen müsste bis am 14. Februar gespielt sein, denn die Viertelfinal-Spiele sind für Ende Februar angesetzt.