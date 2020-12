Corona-Massnahmen Darf man über Weihnachten die Verwandten in Vorarlberg besuchen? Antworten auf die drängendsten Fragen zu den Regeln an der Grenze Ab Samstag verschärft Österreich coronabedingt die Einreisebestimmungen. Was heisst das für die Weihnachtsfeiertage? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Auch wenn die Grenzbalken offen bleiben: Österreich erschwert ab Samstag die Einreise. Bild: Arthur Gamsa

Seit jeher sind Ostschweizer und Vorarlberger in teils engen verwandtschaftlichen Beziehungen miteinander verbunden. Vielen Ostschweizern mit Vorarlberg-Bezug brennt daher in diesen Tagen die Frage unter den Nägeln: Kann Weihnachten im Kreis der in Vorarlberg lebenden Verwandten gefeiert werden, oder verhindern heruntergelassene Grenzbalken das gemeinsame Fest?

Etwas Licht ins Dunkel brachte bereits vergangene Woche der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch von den Grünen, als er in einer Aussendung antönte, dass Vorarlberger zu Weihnachten auch im Ausland lebende Familienmitglieder empfangen würden können. Unklar blieb jedoch, in welcher Form dies konkret möglich sein würde. Diese Frage dürfte unterdessen geklärt sein. Denn das Gesundheitsministerium in Wien hat am vergangenen Dienstag eine entsprechende Verordnung erlassen, die am kommenden Samstag in Kraft tritt.

Was bedeutet das? Hier die Antworten auf die drängendsten Fragen:



Darf eine in der Schweiz wohnhafte Familie (z. B. Eltern mit Kindern) am 24. Dezember Weihnachten bei den in Vorarlberg lebenden Verwandten (z. B. Grosseltern) feiern?

Ja, sie darf. Voraussetzung ist jedoch, dass die Einreise im Rahmen des sogenannten regelmässigen Pendlerverkehrs zu familiären Zwecken erfolgt. Konkret bedeutet dies, dass die sich grenzüberschreitend besuchenden Familienangehörigen zuvor in regelmässigem persönlichen bzw. physischen Kontakt gestanden haben müssen – und zwar mindestens einmal monatlich. Oder wie es offiziell heisst: «Unter dem regelmässigen Pendlerverkehr zu familiären Zwecken sind sich wiederholende – also mindestens monatliche – Besuche von Familienangehörigen zu verstehen.»

Müssen Familienangehörige direkt miteinander verwandt sein?

Nein, der Verwandtschaftsgrad spielt unter den Familienangehörigen keine Rolle. So ist beispielsweise auch die Einreise zum Besuch des Lebenspartners möglich.

Was geschieht, wenn man zu Familienangehörigen einreist, zu denen man nicht in regelmässigem Kontakt gestanden hat?

Hat man beispielsweise die in Vorarlberg lebende Grossmutter nicht regelmässig, also mindestens einmal monatlich besucht, muss man sich – sofern dies den Behörden bekannt wird – in eine verpflichtende zehntägige Quarantäne begeben, welche man mit einem negativen Coronatest, der frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden kann, wieder beenden kann.

Erfüllt man die genannten Bedingungen und darf somit zu Weihnachten legal Familienangehörige in Österreich besuchen: Wie viele Personen dürfen gemeinsam das Fest feiern?

Gemäss der diese Woche erlassenen Verordnung dürfen am 24. und 25. Dezember bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten zusammenkommen und Weihnachten feiern – ohne Abstand und Maskenpflicht. Noch keine Regeln gibt es hingegen für Silvester.

Muss der regelmässige, also mindestens einmal monatlich stattfindende Kontakt zu den Familienmitgliedern bei der Einreise nachgewiesen werden?

Dieser Umstand muss bei einer etwaigen Kontrolle glaubhaft gemacht werden können. Jedoch gibt es keine exakten Vorgaben, was eine Glaubhaftmachung umfassen muss. Etwa verlangt eine Glaubhaftmachung keinen Beweis, sondern die behaupteten Umstände müssen bei einer Kontrolle für die Behörde nachvollziehbar sein. Wenn dies etwa mit Fotos oder Textnachrichten belegt werden kann, erleichtert dies den Vorgang erheblich.

Wird zur Einreise ein negativer PCR- oder Antigen-Test benötigt?

Nein, wenn man die genannten Bedingungen im Rahmen des regelmässigen Pendlerverkehrs zu familiären Zwecken erfüllt, ist eine ungehinderte Einreise möglich.

Wird es ab dem 19. Dezember zu verstärkten Grenzkontrollen kommen?

Das ist unklar. Diese Frage konnte seitens des Landes Vorarlberg noch nicht beantwortet werden.

Dürfen Schweizer ab dem 19. Dezember die Grenze nach Vorarlberg überschreiten, um einzukaufen?

Nein. Die Einreise nach Österreich für Einkaufsfahrten ist nicht gestattet.

Aus welchen Staaten ist eine uneingeschränkte Einreise möglich?

Eine uneingeschränkte Einreise nach Österreich ab dem 19. Dezember ist nur aus Australien, Finnland, Irland, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, Südkorea, Uruguay oder dem Vatikan möglich – sofern sich die Reisenden in den vergangenen zehn Tagen durchgehend in diesen Ländern aufgehalten haben. Alle anderen Staaten gelten als Risikogebiet.