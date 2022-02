Corona-Massnahmen Rückkehr zur Normalität an den St.Galler Schulen – Unterricht und Sport wieder wie vor der Pandemie Der Bildungsrat des Kantons St.Gallen hat am Donnerstagvormittag entschieden, die verbliebenen Massnahmen in der Volksschule sowie den Mittel- und Berufsfachschulen zum Schutz vor dem Coronavirus per Freitag, 18. Februar, aufzuheben. Er strebt eine rasche Rückkehr zur Normalität an. Ausschlaggebend für den Entscheid war der Beschluss des Bundesrates.

Die Maske gehört an den St.Galler Schulen ab Freitag der Vergangenheit an. Bild: Keystone

Die epidemiologische Lage entspanne sich. Dank einer hohen Immunisierung der Bevölkerung drohe keine Überlastung des Gesundheitssystems. «Der St.Galler Bildungsrat strebt deshalb eine rasche Rückkehr zur Normalität auch in den Schulen an», wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst.

Kontaktsportarten wieder möglich

Die dringende Empfehlung zum Maskentragen in der Volksschule werde per Freitag, 18. Februar, aufgehoben. Auch die Maskenpflicht für Lehrpersonen auf allen Bildungsstufen und für Schülerinnen und Schüler in Mittel- und Berufsfachschulen ist ab Freitag aufgehoben. Wieder möglich sind auch Kontaktsportarten im Sportunterricht auf allen Schulstufen. Damit kann der Unterricht an den Schulen in allen Fächern wie vor der Pandemie stattfinden.

Die Pandemie habe das System Schule in den letzten zwei Jahren stark gefordert. Entsprechend sei es dem Bildungsrat wichtig gewesen, die schulischen Anspruchsgruppen in seine Entscheidvorbereitung einzubeziehen. Er habe sich deshalb seit Beginn der Pandemie mit Vertreterinnen und Vertretern von Schulträgern, Schulleitungen und Lehrpersonen in einer Kontaktgruppe COVID-19 vernetzt.

Regierung hebt zusätzliche kantonale Massnahmen auf

Auch die Regierung des Kantons St.Gallen hat die kantonalen Corona-Massnahmen, die zusätzlich zu den Vorgaben des Bundes galten, per Donnerstag aufgehoben. Dazu zählen die Maskentragpflicht in den Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs sowie in den Aussenbereichen von Restaurants, Bars und Clubs. Ebenso aufgehoben ist die Zertifikatspflicht für Restaurants, Bars und Clubs sowie von Märkten sowie Messen. Zudem entfällt auch die Zertifikatspflicht für einen Besuch im Spital, in einem Betagten- oder Pflegeheim oder in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. (pd/chs)