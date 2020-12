Corona-Massnahmen Das gilt für die Grenzgänger: Die aktuellen Corona-Massnahmen an den Grenzen im Bodenseeraum im Überblick Was gilt im Bodenseeraum bei der Einreise aus einer Nachbarregion im Ausland? Die Internationale Bodensee-Konferenz fasst die aktuellen Regelungen zusammen. Die Übersicht.

Die Grenze Österreich-Schweiz, in Zeiten von Corona.

Bild: Arthur Gamsa

(pd/lim) Die Situation in der zweiten Coronawelle stellt sich rund um den Bodensee in den Schweizer Kantonen, den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg sowie in Liechtenstein unterschiedlich dar. Zwar sind alle Länder und Kantone nach wie vor durch ein hohes Infektionsgeschehen gekennzeichnet, allerdings auf unterschiedlichem Niveau. Entsprechend gelten auch unterschiedliche Vorsorgemassnahmen zur Beschränkung von Kontakten im öffentlichen und privaten Leben. Dies geht von Sperrstunden über Teil-Lockdowns bis hin zu Ausgangsbeschränkungen.

Die Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) stellt auf ihrer Webseite eine Liste zu den offiziellen Informationsseiten der verschiedenen Regionen bereit. So können sich Einheimische und Grenzpendler in der Bodenseeregion einen Überblick über die geltenden Maßnahmen zur Pandemieeindämmung und zur Einreise ins Nachbarland verschaffen.

Stand heute sind die Grenzen prinzipiell offen, wenn auch die Aufenthaltszwecke in einzelnen Regionen eingeschränkt sind. Der kleine Grenzverkehr ist weitgehend möglich,wenn auch teils mit Beschränkungen. Von Quarantänepflichten bei der Einreise bestehen in allen Ländern Ausnahmen für Grenzpendler (Beruf und Bildung) oder für Einreisende mit dringenden Gründen (etwa Besuch naher Verwandter, wichtige berufliche Gründe, Güterverkehr, Gesundheitswesen).

Die Regeln an den Grenzen:

In Deutschland besteht eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten (wozu Österreich, die Schweiz und Liechtenstein gehören), welche die Länder durch eigene Verordnungen regeln. Baden-Württemberg nimmt dabei die benachbarten Grenzregionen von der Quarantänepflicht aus, sofern der Aufenthalt weniger als 24h dauert. Bayern erlaubt den kleinen Grenzverkehr nur in stark eingeschränkter Form und mit Auflagen (u.a. kein Einkaufen mehr möglich ohne negativen Test, digitale Einreiseanmeldung).



In der Schweiz und Liechtenstein bestehen derzeit keine Beschränkungen für Reisende aus Deutschland und Österreich. Die Schweiz sieht für die benachbarten Grenzregionen grundsätzliche Ausnahmen von Einreisebeschränkungen vor.

In Österreich bestehen derzeit ebenfalls noch keine Beschränkungen. Jedoch sieht die Österreichische Regierung ab dem 19. Dezember bis zum 10. Januar eine grundsätzliche Quarantänepflicht von 10 Tagen bei Einreise aus allen Staaten mit 7-Tage-Inzidenz > 100 bzw. mindestens 5 Tage mit negativem PCR-Test vor. Details und mögliche Ausnahmen (etwa für berufliche Gründe, Pendler, Güterbeförderung) werden noch geregelt.

Informationen zur aktuellen Situation in der Grenzregion am Bodensee und Links sind hier zu finden.