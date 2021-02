Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat, wie es mit dem gegenwärtigen Coronaregime weitergeht: mit den geschlossenen Restaurants und Läden ebenso wie mit der Fünferregel und der Homeofficepflicht. Nun wendet sich der kantonale Gewerbeverband in einem offenen Brief an die St.Galler Regierung. Die bisherige Politik des Bundes müsse «zwingend angepasst» werden.