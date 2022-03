Kantonsspital St.Gallen Tod einer Lernenden: Gutachten stellt keinen Zusammenhang mit der Coronaimpfung fest Der Tod von zwei Lernenden im Kantonsspital St.Gallen hatte letzten Herbst für Gerüchte in einschlägigen Chats von Coronamassnahmen-Skeptikern geführt. Ein Gutachten stellt nun fest, dass der Tod einer der jungen Frauen keinen Zusammenhang mit der Corona-Impfung hatte.

Nach dem Tod zweier Lernender sahen Impfkritiker einen Zusammenhang mit der Coronaimpfung. Bild: Michel Canonica

Im Herbst waren kurz nacheinander zwei Lernende gestorben, die im Kantonsspital St.Gallen eine Ausbildung absolvierten. Kurz darauf wurde auf Social Media das Gerücht verbreitet, die beiden hätten sich kurz zuvor gegen Corona impfen lassen und seien deshalb verstorben.

«Dass gleich zwei junge Mitarbeiterinnen so kurz nacheinander sterben mussten, ist ein trauriger Zufall, der uns fassungslos zurücklässt», schrieb das Kantonsspital St.Gallen (KSSG) in einer internen Mitteilung zum Tod der beiden Lernenden. Die beiden angehenden Fachfrauen Gesundheit waren Ende Oktober verstorben. Die Nachricht wurde in impfkritischen Foren auf Telegram geteilt – inklusive der Namen der Toten. Die Mitglieder hegten keinen Zweifel daran, dass die Frauen starben, weil sie sich gegen das Coronavirus impfen liessen.

Die St.Galler Staatsanwaltschaft hatte darauf eine Strafuntersuchung eröffnet. Auf Anfrage von Radio Top gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Untersuchung keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Todesfall der Frau feststellen konnte, wie FM1 Today vermeldet. Die Strafuntersuchung wurde deshalb eingestellt. Die zweite Verstorbene wohnte im Kanton Thurgau. Dort ist keine Strafuntersuchung eröffnet worden.