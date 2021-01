Corona-Erfolgssendung «Macht bitte, dass die Sendung auch nach Corona noch läuft»: TVO-Fitnessprogramm begeistert Ostschweizer Senioren – und stösst auf nationales Interesse Eine Flut von Fanbriefen, hohe Einschaltquoten: die TVO-Fitness-Sendung «Bliib fit – mach mit». Seniorinnen und Senioren turnen seit Frühling mehrmals pro Woche am heimischen Bildschirm mit. Nun widmet sogar die nationale Gesundheitsförderungskonferenz der Sendung einen Workshop.

Sogar der Kameramann trainiert mit: Making-of einer Folge «Bliib fit – mach mit.» Bild: GRIPS

Es brauche ein Format, um jene fit zu halten, deren Mobilität nun maximal eingeschränkt sei, so die Überlegung des St.Galler Amts für Gesundheitsvorsorge im März des vergangenen Jahres. Das Zielpublikum: Seniorinnen und Senioren über 60 Jahre, deren Gymnastikgruppen und Lauftreffs mit den Lockdown-Bestimmungen komplett zum Erliegen gekommen waren. In kürzester Zeit fanden sich Vertreter der kantonalen Gesundheitsbehörde und das Team des Ostschweizer Fernsehens TVO zu einem Meeting zusammen. Man war sich einig: Eine klassische TV-Sendung musste her. «Danach ging alles rekordverdächtig schnell», sagt Produzent und Co-Leiter der Audio- und Videoproduktionsfirma GRIPS Marco Hess. Das Amt für Gesundheitsvorsorge holte die Ostschweizer Gemeinden samt deren Gemeindeblätter mit ins Boot, um möglichst viele Haushalte zu erreichen. Dann ging es auf Sendung:

«Was sonst Wochen oder Monate in der Vorbereitung dauert, war in Tagen aus dem Boden gestampft und wir konnten schon in der Folgewoche zum ersten Mal ‹Bliib fit – mach mit› ausstrahlen.»

Von Anfang an waren auch die Teilnehmer am heimischen Bildschirm mit dabei. Die Einschaltquoten und Resonanz übertrafen alles, was die Programmleitung bisher erlebt hatte.

«Eine Flut von handgeschriebenen Fanbriefen»

Dankbar, begeistert und stolz, so tönten die in den folgenden Monaten eingetroffenen Zuschauerbriefe an den Fernsehsender. Von Erfolgen beim Mitturnen mit Moderatorin und Bewegungstherapeutin Ursula Meier Köhler berichteten selbst die über 80-Jährigen: «Ich bin 90 und verpasse seit März nie, nie, nie eine einzige Sendung», schrieb eine Teilnehmerin. Zehn Uhr morgens, das sei normalerweise alles andere als eine gut laufende Sendezeit. Nicht so im Falle der Fitness-Sendung. Zum fixen Termin wurden die Trainingseinheiten in einer Vielzahl von Seniorenhaushalten in der Ostschweiz – auch nach dem Lockdown und bis heute. Inzwischen sind weitere Lokalsender auf das Konzept der St.Galler aufmerksam geworden, die Sendung wird nun auch in Graubünden und Zürich ausgestrahlt. Zur Freude mancher Fans, wie Marco Hess erzählt: «Eine betagte Zuschauerin überraschte uns mit einer Zuschrift: Sie habe sich ein Trainingsprogramm von dreimal täglich «Bliib fit – mach mit» zusammengestellt, da die Sendung zu unterschiedlichen Zeiten auf den jeweiligen Sendern lief.»

Moderatorin und Bewegungstherapeutin Ursula Meier Köhler motiviert ihre Zuschauer zur Bewegung – seit März 2020. Bild: GRIPS

Erfolgsrezept: Augenhöhe und Humor

Am 15. Januar läuft die inzwischen vierte Staffel des Sportprogramms an. Der Erfolg der Sendung ist nicht nur auf die Sondersituation durch Corona zurückzuführen. Es liege auch an der Moderation auf Augenhöhe, sagt Hess: «Da wird niemand belehrt und wie ein kleines Kind zum Mitmachen gedrängt. Dadurch ist auch Humor dabei, das ist ganz, ganz wichtig. Und kommt an», sagt der Produzent.

Der Erfolg drang schnell auch auf nationaler Ebene durch: So stellt die nationale Gesundheitsförderungskonferenz, die am 28. Januar tagt, das Format der Sendung in einem Workshop vor. Via Livestream werden dort die Tagungsteilnehmer mitturnen und erfahren, warum eine solche Sendung nicht nur während Corona wertvoll ist, um auch vulnerable Personen zu erreichen. «Das Format hat also auch Potenzial für die Zeit nach Corona», so Hess. Das sei auch ausdrücklich gewünscht. «Macht bitte, dass die Sendung auch nach Corona noch läuft», schrieb eine Zuschauerin. Die Chancen stehen gut: Eine weitere Staffel ist schon in Planung.