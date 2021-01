Corona-Entschädigungen St.Galler Regierung spricht Tacheles: «Sollte der Bundesrat am Mittwoch keine Gastrolösung vorlegen, erarbeiten wir einen Plan B» Die Regierung des Kantons St.Gallen bereitet eine St.Galler Lösung für die durch die Coronakrise besonders betroffene Gastrobranche vor. Dieser Plan B kommt zum Einsatz, sollte der Bundesrat keine Anpassung der nationalen Härtefallverordnung beschliessen. Der St.Galler Gastroverband (KGV) ist erfreut über diese Stossrichtung.

Die St.Galler Regierung richtet klare Forderungen an den Bundesrat. Gefragt ist eine Gastrolösung am kommenden Mittwoch. Bild: Michel Canonica

(SK/mlb) «Die Regierung des Kantons St.Gallen anerkennt die Forderungen der Gastrobranche nach einer Anpassung der bestehenden Härtefallregelungen.» Das geht aus einer Medienmitteilung der Regierung hervor. Eine erste Anpassung bei den Bedingungen für Entschädigungsgelder habe man bereits vorgenommen, indem die erforderliche Anzahl der Stellenprozente von 300 auf 100 gesenkt wurde.

Es zeigt sich aber, dass diese Justierung nicht ausreicht, heisst es in der Mitteilung weiter. «Denn viele Gastrobetriebe erfüllen die zweite Vorgabe nicht, die besagt, dass eine Umsatzeinbusse von mindestens 40 Prozent im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 bestehen muss.» Den Gastrobetrieben werde zum Verhängnis, dass sie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 versucht haben, während des Sommers trotz erschwerten Bedingungen die Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und den Schaden zu begrenzen.

In der Mitteilung dann Klartext nach Bundesbern:

«Die Regierung fordert den Bundesrat in ihrer aktuellen Vernehmlassungsantwort deshalb nochmals dazu auf, diesem Umstand Rechnung zu tragen.»

Er soll eine Bundeslösung für die Entschädigung der behördlich geschlossenen Betriebe schaffen. So könne einerseits das vergangene Jahr entschädigt und zugleich eine Lösung für das laufende Jahr vorgelegt werden.

Regierung bereitet Alternative vor

Falls der Bundesrat am Mittwoch keine Lösung für die Gastrobranche vorlegt, will der Kanton einen Plan B ausarbeiten. Vertreter des Finanzdepartementes und des Volkswirtschaftsdepartementes haben letzte Woche Gespräche mit Vertretern von Gastro St.Gallen geführt und aufgrund der Erkenntnisse nach einer Entschädigungslösung gesucht. Diese wird am Donnerstagabend den Parteispitzen vorgestellt.

Stösst die St.Galler Gastrolösung auf politische Akzeptanz, nimmt die Regierung in Aussicht, diese am 19. Januar 2021 mittels Dringlichkeitsrecht zu beschliessen und zudem mit der Botschaft über die Härtefallregelung dem Kantonsrat zuzuleiten.

Abklärungen zu Zulieferern und Seilbahnen

Ausserdem prüft die Regierung eine Ergänzung ihrer dringlichen Verordnung, um Zulieferbetriebe, die grossmehrheitlich Waren an die berechtigten Härtefallbranchen liefern, ebenfalls zu entschädigen. Ebenso klärt die Regierung ab, ob Seilbahnunternehmen für die Schliessung ihrer Anlagen im Dezember und die Folgewirkungen entschädigt werden sollen.

Im Fall einer Entschädigung sollen sich die Standortgemeinden an den finanziellen Leistungen des Kantons beteiligen. Mit diesem Vorgehen will die Regierung des Kantons St.Gallen den behördlich geschlossenen Betrieben Existenzsicherheit bieten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Über die genaue Ausgestaltung der St.Galler Lösung wird der Kanton im Nachgang zum Gespräch mit den Parteispitzen vom Donnerstag informieren. Sollte der Bundesrat am Mittwoch eine eidgenössische Gastrolösung und weitere Anpassungen der Bundesregelung präsentieren, die eine kantonale Lösung obsolet machen, kommt die St.Galler Lösung nicht zum Einsatz.

St.Galler Gastroverband begrüsst die Stossrichtung der Regierung

«Es ist wichtig, dass die Gastronomiebranche rasch finanzielle Hilfe erhält», schreibt der St.Galler Gastroverband (KGV) als Antwort auf die Medienmitteilung der Regierung. «Ob über geforderte Bundeslösung oder über die Anpassung der St.Galler Härtefallregelung.» Zudem begrüsse man, dass die Regierung prüft, weitere Branchen - insbesondere Zulieferbetriebe - ebenfalls zu entschädigen.

Es gibt aber noch weitere Branchen, welche Hilfe nach der Härtefallregelung benötigen. Als Beispiel nennt der Gastroverband nicht-staatliche Bildungsinstitutionen, Therapeuten aus dem medizinischen Umfeld und weitere. Selbstverständlich müsse ausserdem die Berechtigung von weiteren Branchen klar belegt werden. «Die Regierung wäre gut beraten, diesbezüglich ebenfalls eine Regelung im Rahmen der Härtefallverordnung zu schaffen», heisst es in der KGV-Mitteilung weiter.

Weiteren Handlungsbedarf sehe man darin, dass Unternehmen, welche die Härtefallentschädigung beantragen, nicht - wie bisher verlangt - ihre «Stillen Reserven» sowie nicht-betriebsnotwendigen Aktiven vor einem Bezug veräussern und diese Mittel verwenden müssen. Der KGV schreibt:

«Es kann nicht sein, dass gesunde Unternehmen zuerst krank werden müssen, damit sie Härtefallgelder erhalten.»

Dies dürfe nicht im Sinne des Kantons sein.