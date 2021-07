Corona Der Thurgauer Pandemieplan lag jahrelang unfertig in der Schublade – nun strebt der Kanton eine Pionierrolle an Mit seinem Pandemieplan, der jetzt in die Vernehmlassung geht, setzt der Thurgau neue Massstäbe. Schweizweit ist es der Erste, der die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umsetzt, wonach solche Pläne nicht nur auf Grippepandemien fokussiert sind.

Regierungsrat Urs Martin (in der Mitte), Thomas Zeltner und Karin Frischknecht erläuterten den neuen Thurgauer Pandemieplan. Bild: Tobias Garcia

Während einer Pandemie einen Pandemieplan erarbeiten? Das führt automatisch zur Frage, ob der Kanton mit der Bewältigung der aktuellen Coronakrise nicht genug zu tun gehabt hat. «Ist das wirklich nötig?», fragte auch der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin an der Vorstellung des Entwurfs am Donnerstag in die Runde. Die Antwort gab er selbst: «Ja, es ist nötig.»

Doch diese Antwort ist nicht so einfach, wie sie tönt. Denn der Kanton hatte sich dieses Drehbuch mit einer peinlichen politischen Vorgeschichte selbst eingebrockt. Indem eine ursprüngliche Fassung des Pandemieplans mitsamt einem erheblichen Überarbeitungsbedarf 2016 in den Schubladen der Verwaltung verschwunden war und dort jahrelang unerledigt vor sich hin schlummerte. Und dann kam 2020 Corona.

Thomas Zeltner an Bord geholt

Thomas Zeltner, von 1991 bis 2009 Direktor des Bundesamts für Gesundheit. Bild: Tobias Garcia

Immerhin: Die Kantonsregierung reagiert rasch, nahm die Fertigstellung des Pandemieplans in die Legislaturziele auf, holte mit dem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Gesundheit, Thomas Zeltner, namhaftes Fachwissen an Bord – und konnte nun «just in time» das Resultat präsentieren. Dieses hat Pioniercharakter, wie Zeltner bestätigte: «Mit dieser Arbeit ist der Thurgau den übrigen Kantonen und auch dem Bund um Monate, wenn nicht Jahre, voraus.»

Zeltner geht davon aus, dass der Pandemieplan in der Fachwelt und auch in den Kantonen auf sehr viel Interesse stossen wird. Regierungsrat Martin nahm den Ball auf:

«Wir erheben kein Copyright. Wir sind stolz, wenn uns andere Kantone abschreiben.»

Risikomatrix erarbeitet

Was aber macht den Thurgauer Pandemieplan so besonders? Bis jetzt stellten solche Pläne – auch der aktuelle des Bundes – allein auf Grippepandemien ab. Das ist in der 100 Seiten dicken Thurgauer Ausgabe anders, womit erstmals in der Schweiz die entsprechende Empfehlung der WHO umgesetzt wird. Zweitens konnten die in der Coronakrise gesammelten aktuellen Erfahrungen einfliessen. Als weitere Besonderheit gilt die Risikomatrix. Die schematische Darstellung möglicher Übertragungswege von Mikroorganismen und entsprechender Schutzmassnahmen soll laut Kanton helfen, diese Organismen schnell einzuteilen und Massnahmen anzuordnen.

Ein Handbuch für Pandemien

Karin Frischknecht, Chefin Thurgauer Amt für Gesundheit. Bild: Tobias Garcia

Karin Frischknecht, Chefin des kantonalen Amts für Gesundheit, charakterisierte den Pandemieplan als eigentliches «Handbuch für Pandemien». Es legt zum einen die Führungsstrukturen in der Verwaltung in solchen ausserordentlichen Situationen fest – damit nicht mehr lange diskutiert werden muss, sondern gleich gehandelt werden kann. Im zweiten Teil werden die zehn relevanten Handlungsfelder für den Umgang mit einer Pandemie definiert. Darunter der Bereich Kommunikation. Regierungsrat Martin:

«Bei der Pandemiebekämpfung besteht immer die Gefahr, dass man zwar Sachentscheide trifft, aber die Kommunikation vergisst.»

Weitere Themen sind etwa Schutzkonzepte, medizinische Versorgung oder die mentale, soziale und physische Gesundheit. Letzteres habe zu Beginn der Coronakrise nicht zuvorderst gestanden, sagte Frischknecht, sei dann aber je länger, je wichtiger geworden. Auch Ausnahmen und Erleichterungen von den getroffenen Massnahmen bilden ein Handlungsfeld im Pandemieplan. «Hier sind viele Erfahrungen aus den letzten Monaten eingeflossen», sagte Frischknecht.

Anfang 2022 in Kraft setzen

Urs Martin betonte: «Eine Pandemie ist ein hochkomplexes und auch politisches Ereignis.» Sie löse in der Bevölkerung maximal divergierende Haltungen aus: «Das macht die Arbeit der Entscheidungsträger besonders schwierig.» Thomas Zeltner lobte, dass der Thurgauer Pandemieplan auf dem «One-Health-Prinzip» fusst, wonach die Gesundheit von Mensch und Tier erhalten beziehungsweise gefördert wird. Denn:

«Praktisch alle Pandemien haben ihren Ursprung darin, dass Viren oder Bakterien vom Tier auf den Mensch übergehen.»

Die Vernehmlassung zum Thurgauer Pandemieplan endet am 31. Oktober. Ziel der Kantonsregierung ist es, das Handbuch Anfang 2022 in Kraft treten zu lassen.