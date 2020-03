Corona: Der Bund sagt die Abstimmung vom 17. Mai ab +++ 65 St.Galler Gemeinden wollen am 19.April an der Urne über ihr Budget abstimmen lassen +++ und sie halten daran fest Mit den geltenden Restriktionen des Bundesrates rund um das Corona-Virus sind die Budgetversammlungen in den 77 St.Galler Gemeinden nicht durchführbar. Die Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) empfiehlt den Kommunen daher den Urnengang vom 19.April, um ihre Budgets absegnen zu lassen.

65 Gemeinden wollen am 19. April über ihr Budget an der Urne abstimmen. Fotolia

Boris Tschirky, VSGP-Präsident.

Regina Kühne

Boris Tschirky, wie viele Gemeinden machen nun aus einer Bürgerversammlung einen Urnengang?



65 der 77 Gemeinden werden am 19.April an der Urne übers Budget 2020 abstimmen, und in der Regel auch über die Rechnung 2019. Andere haben das bereits gemacht, wie etwa die Stadtparlamente St.Gallen und Wil.



Welche Vorsichtsmassnahmen gelten an der Urne?



Die üblichen in Zeiten des Corona-Virus. Die meisten Stimmberechtigten stimmen ja brieflich ab oder werfen ihr Couvert in den Briefkasten der Stadt oder der Gemeindeverwaltungen. Die Präsenz im Stimmlokal bewegt sich im tiefen einprozentigen Bereich.



Gemäss Kanton hätten die Gemeinden für ihre Versammlungen noch bis 20.Mai Zeit.

Der 19.April ist organisatorisch der frühestmögliche Termin, um die gesetzlich festgelegten Fristen einzuhalten. Das Datum hat noch einen Vorteil: Es ist der zweite Wahlgang für die St. Galler Regierung – das hilft vielleicht bei der Stimmbeteiligung.

Sind die politischen Rechte der Bürger auch bei einem Urnengang gewahrt?



Natürlich lässt sich an der Urne nur «Ja» oder «Nein» sagen, es findet also keine Diskussion statt. Die Einschränkungen in der Corona-Krise sind spürbar für alle von uns. Daher gilt es abzuwägen: Wahren wir die Bürgerrechte, sind die Budgets nicht konsolidiert und bewilligt. Stimmen wir an der Urne über die Budgets ab, können die Bürger nicht direkt diskutieren und nicht über einzelne Budgetposten befinden, sondern nur über das Gesamtpaket. Meine Haltung ist klar: Die Budgets müssen raschmöglichst abgesegnet werden.



Warum ist Ihnen das so wichtig?



Die Gemeinden sind zwar auch ohne Budgets handlungsfähig, was die gesetzlich geregelten Ausgaben angeht. Damit lässt sich aber nur gerade der laufende Betrieb aufrechterhalten: Wichtig sind aber auch die Investitionen. Mit diesen Ausgaben – sind sie denn von den Bürgern bewilligt – kann die öffentliche Hand auch Aufträge auslösen. Auf diese ist die vom Virus strapazierte Wirtschaft dringend angewiesen.