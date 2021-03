Chronik der Ostschweiz Teil 2 Die Schande vom Espenmoos – die Wahl von Ruth Metzler – Einsturz der GBS-Turnhalle – Feuer auf dem Saurerareal Hier werden Erinnerungen wach: Wir haben alte Zeitungsberichte digitalisiert. So können Sie jetzt in der Ostschweizer Geschichte stöbern.

Die Ereignisse von 2015 bis zurück zum Brand von Heiden 1838

Brand Radunerareal Horn

3. August 2015

Bild: Tagblatt-Archiv

Am 3. August 2015 kam es auf dem Raduner-Areal in Horn zum Grossbrand. Dabei verloren mehrere Mieter ihren ganzen Besitz. Über 200 Feuerwehrleute aus sechs Gemeinden standen im Einsatz. Gebäude stürzten in sich zusammen. Um die Flammen zu bekämpfen, war auch die Schweizer Luftwaffe um Hilfe gebeten worden. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden im Bereich eines Brockenhauses ausgebrochen, von wo aus es sich ausbreitete. Erst im Verlaufe des Nachmittags konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzte oder Tote gab es keine.

Der beschuldigte Mieter hatte nach dem Brand einen Suizidversuch unternommen. Der Mann kam in der Folge in U-Haft, wurde aus dieser aber wieder entlassen.

20 Bilder 20 Bilder Luftaufnahme vom Brand kurz vor 19 Uhr. Newspictures

Feuer auf dem Saurerareal in Arbon

20. August 2012

Alarm geschlagen wurde um 17.30 Uhr. Das Feuer brach in einer Blechhalle aus und griff anschliessend auf eine Holzhalle über. Im Verlauf des Abends standen sechs Hallen in Brand, drei wurden komplett zerstört und stürzten teilweise ein.

In den Hallen waren mehrere Firmen verschiedener Branchen eingemietet. Beim Löscheinsatz zogen sich vier Feuerwehrleute Verletzungen zu. Am Tag danach zeigte sich ein Bild der Verwüstung.

Schlagzeile der Thurgauer Zeitung nach dem Brand. Bild: TZ-Archiv

Bereits am 2. August 2002 brannte es auf dem gleichen Areal.

Rund 200 Feuerwehrleute standen 2002 im Einsatz um den Brand zu löschen. Bild: TZ-Archiv

Im März 2018 brannte es erneut auf dem Areal in Arbon. Der Schaden betrug mehrere 100'000 Franken. Mehr lesen

Einsturz der GBS-Turnhalle St.Gallen

24. Februar 2009

Bild: Tagblatt-Archiv

Es ist ein kalter Februarmorgen, sechs Uhr, Schnee liegt im Tal der Demut, als die Stadt St.Gallen nur knapp einer Katastrophe entgeht. Das Turnhallendach des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums (GBS) stürzt ein, unter der Last der Schneedecke. Die Wucht des Aufpralls lässt eine Aussenwand bersten, schleudert Bauteile meterweit weg. «Es klang wie eine Lawine. Etwa 20 Sekunden lang, am Schluss ein Knall», schildert ein Hauswart den Dacheinsturz. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt oder gar getötet. Die Halle ist leer. Anderthalb Stunden später hätte der Turnunterricht beginnen sollen. 80 Schülerinnen und Schüler hatten grosses Glück.

12 Bilder 12 Bilder Die Dreifachturnhalle im GBS Riethüsli nach dem Einsturz des Daches. (Bilder: Archiv)

Das Gutachten der Eidgenössischen Materialprüfanstalt Empa ist pikant: In der Planung der Dreifachturnhalle waren anfänglich verstärkte Träger vorgesehen, mit denen es «nicht zum Einsturz» gekommen wäre. Beim Bau allerdings wurden die zu schwachen Dachträger verwendet.

Letztes Spiel im Espenmoos

20. Mai 2008

Bild: Tagblatt-Archiv

Das legendäre letzte Spiel im Espenmoos endete mit doppelter Schande. Der FC St.Gallen verlor gegen Bellinzona 0:2 und musste absteigen, nach dem Schlusspfiff kam es zu heftigen Ausschreitungen. Chaoten versuchten das Feld zu stürmen. Die Polizei setzte Gummischrot, Wasserwerfer und Tränengas ein. 98 Jahre Fussballgeschichte im Espenmoos fanden an diesen Abend ein unrühmliches Ende in Rauch und Chaos. Der Sachschaden betrug über 100'000 Franken. Bei der Aufarbeitung wurde auch das Auftreten der Polizei kritisch diskutiert.

Bild: Tagblatt-Archiv

Die Helikopter-Episode am 2. April 1985

Eine andere denkwürdige Espenmoos-Episode trug sich Mitte der Achtzigerjahre zu: Nachtragspartie zwischen dem FC St.Gallen und Neuchâtel Xamax mit 7500 Zuschauern. Es ging um eine mögliche Qualifikation für den Uefa-Cup. Xamax gewann 2:1, der St.Galler Libero Ladislav Jurkemik wurde mit Gelb und anschliessendem Rot vom Platz gestellt, dem FCSG wurde in der ersten Halbzeit ein vermeintlicher Penalty nicht gegeben. Das Publikum tobte, die Wut richtete sich gegen Schiedsrichter Nussbaumer.

Bild: Tagblatt-Archiv

Das Schiedsrichtergespann musste über eine Stunde in der Kabine ausharren, draussen randalierten hunderte Fans. Die Polizei bot die Rega auf, diese eskortierte die Schiedsrichter per Helikopter aus dem Espenmoos zur Autobahnraststätte Wildhus bei Gossau. Sanktionen gab es damals gegen den FC St.Gallen keine. Schiedsrichter Nussbaumer attestierte dem Club eine einwandfreie Platzorganisation.

Drehrestaurant Hoher Kasten

1. Mai 2008

Zeitreise auf dem Hohen Kasten Früher Mai 2007 Februar 2008 Heute Das alte Berghaus auf dem Kasten. (Bild: PD)

Das Alpsteingebiet wurde um 1847 touristisch erschlossen. Auf dem Hohen Kasten entstand erst eine Steinhütte mit Bretterdach, 1850 dann eine erste Schutzhütte. 1891 wurde das Bergrestaurant gebaut. 73 Jahre später, am 11. August 1964, folgte schliesslich die Einweihung der modernen Seilbahn ab Brülisau. Und im Mai 2008 schliesslich wurde auf dem markanten Alpsteingipfel das Drehrestaurant eröffnet. Dieses dreht sich innerhalb einer Stunde einmal um die eigene Achse und bietet seinen Gästen ein 360°-Panorama.

Wahl von Ruth Metzler

11. März 1999

Bild: Tagblatt-Archiv

Ruth Metzler, zum Zeitpunkt der Wahl Innerrhoder Säckelmeisterin, schafft es am 11. März 1999 für die CVP in den Bundesrat. Mit 126 zu 118 Stimmen setzt sie sich im vierten Wahlgang durch. Ihre Gegnerin damals: die als Favoritin gestartete St. Galler Regierungsrätin Rita Roos, Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements. Unvergessen ist der dritte Wahlgang. Metzler und Roos liegen mit 122 Stimmen gleichauf. Ein Wahlzettel ist ungültig, weil darauf «Roth» geschrieben steht. Ob damit Rita Roos gemeint ist oder der gar nicht mehr wählbare Jurassier Jean-François Roth, bleibt offen – Tatsache ist, dass der schlampige Parlamentarier Ruth Metzler den Weg in den Bundesrat ebnete.

Die Abwahl folgte am 10. Dezember 2003

Bild: Tagblatt-Archiv

Bereits nach einer Amtsdauer aber wird die Appenzellerin aufgrund des SVP-Anspruchs geopfert. Christoph Blocher verdrängt Ruth Metzler aus der Landesregierung. Als erstes amtierendes Regierungsmitglied seit 1872 wird sie nicht wiedergewählt.

Das Ende von «Die Ostschweiz»

31.12.1997

Bild: Tagblatt-Archiv

1997 ist Wendezeit in der Medienbranche der Grossregion St.Gallen. «Die Ostschweiz», die «Appenzeller Zeitung» und der «Flawiler Volksfreund» erscheinen letztmals als eigenständige Blätter. Sie gehen per 1. Januar 1998 im «St.Galler Tagblatt» auf. Vor allem der Tod der ehemals katholischen «Die Ostschweiz» führte zu Diskussionen und einer kleinen Kundgebung.

Im April 2018 wurde die altbekannte Medienmarke «Die Ostschweiz» zu neuem Leben erweckt und von der Ostschweizer Medien AG als Online-Publikation lanciert.

«Die Ostschweiz» - Titelkopf einer Ausgabe von 1874. Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Abschaffung der Landsgemeinde AR

28. September 1997

Bild: Tagblatt-Archiv

Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden ist der 28. September 1997 ein historischer Tag. Die Stimmbevölkerung sagte an der Urne Ja zur Abschaffung der Landsgemeinde. Einige äusserten ihr Bedauern über das Ende der Landsgemeinde. Andere waren froh, dass nun nicht mehr das offene – und mitunter als ungerecht empfundene – Handmehr über Abstimmungen und Wahlen entscheidet. Wieder andere meinten, seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1989 in Appenzell Ausserrhoden habe die Landsgemeinde sowieso bereits viel von ihrer ursprünglichen Tradition verloren. Deshalb sei es besser, ganz darauf zu verzichten.

Gründung HC Thurgau

November 1988

Der Club entstand aus den heute noch bestehenden Vereinen EHC Frauenfeld, EHC Kreuzlingen und EHC Weinfelden mit dem Ziel, den Thurgauer Eishockeyfans eine starke regionale Eishockeymannschaft bieten zu können, die in der Nationalliga spielt.

Frauenfeld 16.03.2021 - TZ Archiv Kevin Roth

Bereits nach zwei vollendeten Saisons wurde der HC Thurgau zum 1. Liga-Meister gekürt und stieg in die Nationalliga B auf. In den darauffolgenden Jahren spielte der Verein zumeist im vorderen Drittel der Liga mit.

Autobahnanschluss für den Thurgau

August 1976

Bundesrat Hans Hürlimann durchschneidet im Sommer 1976 bei Kefikon das Band zur A7. Bild: TZ-Archiv

Ab Mitte der 70er-Jahre schob sich die Autobahn A7 von Attikon her Richtung Müllheim. Schlagartig fuhren weniger Autos und Lastwagen auf den Hauptstrassen der Region Frauenfeld. Bautätigkeit und Bevölkerungswachstum brachten einen Teil des Verkehrs jedoch wieder zurück. Mehr lesen

Der Eröffnung der N7 wurde in der Thurgauer Zeitung eine ganze Seite gewidmet. Bild: TZ-Archiv

Eröffnung Rheinpark

März 1974

Bild: Tagblatt-Archiv

Der Rheinpark in St. Margrethen gilt als Wegbereiter für Schweizer Einkaufszentren. Er ist 1974 nach amerikanischem Vorbild auf der «grünen Wiese» entstanden. Das Einkaufszentrum wurde während zwei Jahren umgebaut und 2009 neu eröffnet. Das Areal misst heute knapp 70'000 Quadratmeter und zählt 35 Fachgeschäfte.

Brand von Heiden

7. September 1838

Ansicht des grossen Brandes in Heiden im Jahr 1838. Bild: Museum Heiden

Die bislang grösste Feuersbrunst in der Geschichte Heidens hat am 7. September 1838 das Dorf in Schutt und Asche gelegt. 129 Firste brannten nieder. «Ein tiefer Schmerz wühlt im Herzen eines jeden», schrieb die «Appenzeller Zeitung». Selbst aus Lindau und Bregenz eilte Hilfe herbei. In einer Schmiede am Kohlplatz in Heiden ist der grosse Dorfbrand ausgebrochen. Der Eigentümer der Schmiede hatte die nötigen Brandschutzmassnahmen vernachlässigt und entsprechende Anordnungen der Feuerpolizei missachtet. 403 Personen verloren ihr Obdach, doch es war kein Todesopfer zu beklagen. Mag es auch zynisch klingen, so «verdankt» Heiden dem verheerenden Dorfbrand in der Folge seinen Wiederaufbau im einheitlich klassizistischen Stil und seine Anziehungskraft als bedeutender Kurort.

So berichtete unsere Zeitung über die Ereignisse

25 Bilder 25 Bilder Am 3. August 2015 kam es auf dem Raduner-Areal in Horn zum Grossbrand. Dabei verloren mehrere Mieter ihren ganzen Besitz. Bild: Tagblatt-Archiv