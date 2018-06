Neuanfang für PostAuto: Christian Plüss wird neuer Chef Der Verwaltungsrat der Post hat Christian Plüss zum neuen Leiter von PostAuto und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Daniel Landolf an. Die Post wolle mit Plüss einen unbelasteten Neuanfang schaffen.

Christian Plüss übernimmt von Interimschef Thomas Baur.

(pd/tn) Mit der Ernennung des 56-jährigen Christian Plüss zum neuen Leiter PostAuto regelt der Verwaltungsrat der Post die definitive Nachfolge von Daniel Landolf. Christian Plüss war bis anhiing für den Energiekonzern Alpiq tätig. Davor war er Direktor des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie und arbeitete bei Erdgas Ostschweiz AG und bei der SBB in leitenden Funktionen. Er verfügt darüber hinaus über Erfahrung in diversen Verwaltungsratsmandaten.



"Die Post freut sich auf die Zusammenarbeit mit Christian Plüss und ist überzeugt, dass er mit seiner grossen Erfahrung in diversen Branchen das nötige Rüstzeug mitbringt, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen», lässt sich Urs Schwaller, Präsident des Verwaltungsrats der Post, zitieren. Der Verwaltungsrat wolle mit der Wahl von Plüss einen unbelasteten Neuanfang an der Spitze von PostAuto schaffen.

Auch Christian Plüss sei sich angesichts der aussergewöhnlichen Situation seiner künftigen Herausforderungen bewusst: "Ich freue mich auf die Führung einer so starken Marke mit ihren zahlreichen Anspruchsgruppen. PostAuto ist ein zentraler Pfeiler des Schweizer Service Public, der mir seit jeher am Herzen liegt."

Bis zur Amtsübernahme von Christian Plüss spätestens Anfang 2019 wird PostAuto weiterhin von Thomas Baur geführt. Baur leitet PostAuto interimistisch seit dem 6. Februar 2018 und hat in den letzten Wochen bereits wichtige strategische und organisatorische Veränderungen bei PostAuto aufgegleist.