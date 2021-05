Rheintal Chemieunfall in Widnau: Entwichenes Ammoniak führt zu Feuerwehreinsatz – zwei Personen sind im Spital Am Montag ist in einem Industriebetrieb in Widnau Ammoniak entwichen. Daraufhin mussten über 100 Personen das Gebäude verlassen, zwei Personen wurden mit Atembeschwerden ins Spital gebracht.

Wegen eines Chemieunfalls in Widnau wurde nebst der Polizei auch die Feuerwehr aufgeboten. Bild: PD

(pd/mas) Am Montag, kurz nach 12 Uhr, ist es in einem Industriebetrieb in Widnau zu einem Defekt an einer Kältemaschine gekommen, woraufhin eine unbekannte Menge Ammoniak entwich. Es bestand keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Zwei Personen wurden mit Atembeschwerden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand kam es zu einem Defekt an einer Kältemaschine in einem Technikraum. Daraufhin entwich eine unbekannte Menge Ammoniak. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich keine Personen im selben Raum wie die Kältemaschine. Mehr als hundert Angestellte verliessen ihre Arbeitsplätze und versammelten sich im Freien, heisst es weiter.

Es wurden mehrere Feuerwehren aufgeboten. Sie wurden durch die Chemiewehr Buchs unterstützt. Der Rettungsdienst stand mit mehreren Rettungswagen sowie zwei Notärzten im Einsatz. Sie untersuchten rund 18 Angestellte. Zwei von ihnen mussten mit Atembeschwerden hospitalisiert werden. Die Kantonspolizei St.Gallen stand mit mehreren Patrouillen im Einsatz. Zur Klärung des Unfallherganges wurden Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen aufgeboten. Die Espenstrasse musste gesperrt werden, eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr organisiert.