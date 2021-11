CEO Physiker und Manager Hans Ebinger wird Geschäftsführer des Innovationsparks Ost Der Verwaltungsrat des Switzerland Innovation Park Ost hat Hans Ebinger zum CEO gewählt. Er ist heute Chef einer führenden Laser-Herstellungsfirma im deutschen Freiburg und unter anderem am Forschungszentrum Rhysearch in Buchs engagiert.

Hans Ebinger. PD

Jetzt steht fest, wer den Ostschweizer Ableger des nationalen Innovationsparks aufbauen und leiten soll: Der Verwaltungsrat der Switzerland Innovation Park Ost AG hat am Donnerstag Hans Ebinger zum Geschäftsführer gewählt.

Wie es in der Mitteilung heisst, studierte Hans Ebinger (Jahrgang 1965) an der Philipps-Universität in Marburg, Deutschland, Physik mit anschliessendem Doktorat. «Nach rund 13 Jahren im Maschinenbau und in der Vakuumtechnologie ist er seit mehr als 11 Jahren in der optischen Industrie tätig. Derzeit führt er als CEO die Z-Laser GmbH in Freiburg, Deutschland, einen der weltweit führenden Hersteller für Laser zur Positionierung und 3D-Bildverarbeitung.»

Schon heute in der Forschung in Buchs engagiert

Ebinger war beruflich in den USA, Deutschland, den Niederlanden, Liechtenstein und in der Schweiz tätig. Ab 2004 hat er im St. Galler Rheintal die Beschichtungsindustrie rund um den Oerlikon-Standort in Trübbach/Balzers sowie die optische Industrie rund um den Leica-Standort in Heerbrugg kennengelernt. Unter anderem war er Managing Director bei SwissOptic «Seit 2014 engagiert er sich als Verwaltungsrat des Forschungs- und Innovationszentrums RhySearch in Buchs und hat dabei wesentlich zu dessen erfolgreichem Aufbau beigetragen», heisst es im Communiqué weiter. In Buchs wird nebst dem Hauptstandort in St.Gallen das zweite Standbein des neuen Ostschweizer Innovationsparks sein.

Mit seinen Stationen im Maschinenbau, in der Vakuumtechnologie, der Präzisionsoptik, der Photonik und Sensortechnik sowie der Lasertechnologie bringe Ebinger eine sehr breite Technologieerfahrung mit hoher Relevanz für den Switzerland Innovation Park Ost mit, so der Verwaltungsrat.

Ebinger ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Malans und ist Schweizer Staatsbürger.