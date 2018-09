Im Kanton St.Gallen landen die Bussen nicht im Strassentopf Das St. Galler Kantonsparlament will sich den finanziellen Spielraum mit Blick auf die Steuervorlage 17 nicht verscherzen: Die Verkehrsbussen fliessen weiter in den Staatshaushalt. Christoph Zweili

Der Anschluss Kreuzbleiche auf der Stadtautobahn aus der Vogelperspektive. (Bild: Benjamin Manser (St. Gallen, 4. Mai 2018))

Die grossen Strassenbauprojekte im Kanton St. Gallen waren am Vortag festgelegt worden (Ausgabe vom Mittwoch), gestern ging es um deren Finanzierung. Die vorberatende Kommission hatte mehr Geld für den Strassenbau verlangt; Verkehrsbussen von rund 22 Millionen Franken ­sollten in den Strassenfonds ver­schoben werden, um diesen für ­künftige Grossprojekte zu äufnen – bisher flossen sie in den Staatshaushalt.

Darüber entwickelte sich eine längere Debatte. Gegen diese Verlagerung wehrten sich neben der Regierung auch SP-Grüne und die CVP-GLP-Fraktion. Finanzchef Beni Würth zeigte zwar Verständnis für die Absicht, eine bessere Finanzierungsgrundlage für künftige Strassenbauvorhaben zu erreichen, erinnerte aber an die kantonale IT-Bildungs­offensive, die zu finanzieren sei, und an anstehende «bedeutende Bauvorhaben». Dem Staatshaushalt in diesem Umfeld Millionenbeträge zu entziehen und für das übernächste Strassenbauprogramm auf die hohe Kante zu legen, sei fahrlässig. «Wir müssen handeln, wenn es eine Kumulation von Grossprojekten gibt. Unseren finanzpolitischen Spielraum dürfen wir mit Blick auf die Steuervorlage 17 nicht einschränken», sagte er; diese werde Geld kosten. Daraufhin lehnte eine Mehrheit des Rates den Kommissionsantrag ab: Die Bussengelder fliessen also weiterhin in den Staatshaushalt.

Kanton glänzt nicht bei Lärmsanierungen

Bei den Lärmsanierungen an Staatsstrassen ist der Kanton in Verzug. 190 Strassenabschnitte seien noch nicht gemacht, mahnte Ruedi Blumer (SP) an die Adresse von Bauchef Marc Mächler. Der Kantonsrat folgte gestern einem Antrag der vorberatenden Kommission, der fordert, dass Lärmsanierungen durch raumplanerische Massnahmen sowie den Einbau lärmarmer Beläge ­erfolgen. Zum Unwillen der Ratslinken will er auf Tempo-30-Zonen weitgehend verzichten.

Der Beitrag des Strassenfonds an die Verkehrspolizei und für die Verkehrserziehung wird auf 196 Millionen Franken plafoniert. Ab 2020 wird der Personalaufwand im Tiefbauamt zur ­Umsetzung des Strassenbau­programms und der Agglo- merationsprojekte jährlich durch Mittel aus dem Strassenfonds um eine Million Franken erhöht.