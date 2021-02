BUNDESRATSENTSCHEID «Wir kommen uns vor wie die Pandemietreiber. Das sind wir aber nicht!»: St.Galler Gastropräsident reagiert konsterniert auf das Ausstiegsszenario des Bundesrats Der Bundesrat hat kein Musikgehör für die Gastrobranche. Restaurants und Bars bleiben einen weiteren Monat geschlossen. «Augen zu und durch» lautet die Devise des St.Galler Gastropräsidenten Walter Tobler in dieser schwierigen Zeit. «Das ist eine absolute Katastrophe», sagt der St.Galler SVP-Nationalrat und Beizersohn Mike Egger aus dem Rheintal.

Gemäss Vorschlag des Bundesrats sollen die Gastrobetriebe ihre Gartenterrassen erst ab 1. April wieder öffnen dürfen.

Bild: Christian Breitschmid/FRE

Der St.Galler Gastropräsident Walter Tobler reagiert mit Unverständnis und Konsternation auf die Botschaft des Bundesrats vom Mittwoch. Tobler knüpft in einer ersten Reaktion an frühere Aussagen an:

«Wir kommen uns vor wie die Pandemietreiber. Das sind wir aber nicht – nur gerade drei Prozent der Covid-19-Ansteckungen finden in der Gastronomie statt.»

Toblers grundsätzlicher Tenor: Bundesbern sei erneut zu zögerlich unterwegs:

«Am 1. April vielleicht die Gartenterrassen öffnen zu können, gibt uns keine Perspektive. Die haben wir aber dringend nötig.»

Gastropräsident Walter Tobler. Bild: Urs Bucher

Dazu komme, dass die Hürden für die Lockerung der Corona-Massnahmen «extrem hoch» seien. Es gebe Restaurantsbetriebe, die wegen der Restriktionen der Behörden Zehntausende Franken investiert hätten: «Die könnte man mit den entsprechenden Schutzkonzepten genauso problemlos öffnen wie die Läden.»

Die Öffnung der Gartenterrassen bringe «gar nichts», sagt Tobler:

«Wer will schon in dieser Jahreszeit auf der Terrasse ein Drei-Gänge-Menü zu sich nehmen?»

Weihnachten für Wirte Die Gutschein-Aktion in den rund 1000 Mitgliedsbetrieben von Gastro St.Gallen hatte Erfolg. Und wie: «Einige Hunderttausend Franken an Gutscheinen für entgangene Weihnachtsessen und andere Feierlichkeiten liegen auf meinem Konto,» sagt Präsident Walter Tobler. Die will er wieder loswerden. Und so stellt er sich das vor: Kunden, die im «Goldenen Schäfli» essen wollen, melden sich beim Wirt und verlangen zum Beispiel einen Gutschein über 100 Franken. Statt der 100 Franken erhält der Wirt einen Gegenwert von 110 Franken. «Das ist ein Beitrag an die Liquidität der Unternehmen», sagt Tobler. Die Aktion dauert noch bis Ende 2021.

Tobler, der zusammen mit seinem Sohn die «Linde» in Roggwil betreibt und auch die «Huus-Braui» in Roggwil führt, ist von den Entscheiden des Bundesrats unmittelbar betroffen. Anders als der Kanton St.Gallen, der im Härtefallregime nach einem Entscheid des Parlaments nun konsequent und mehrheitlich auf A-Fonds-Perdu-Beiträge setzt, setze der Kanton Thurgau ausschliesslich auf Darlehen. Tobler betont:

«Wir wollen uns aber nicht verschulden. Wir haben zwar einen Covid-19-Darlehen beantragt und auch erhalten. Aber wir rühren diesen Kredit nicht an!»

Die Gastrobranche habe sich im vergangenen Jahr so hoch verschuldet wie noch nie zuvor. Toblers persönliche Devise heisst:

«Gürtel enger schnallen, Augen zu und durch!»

Für viele Betriebe sei es «finanziell desaströs», wenn sie noch länger geschlossen halten müssten, sagt der St.Galler SVP-Nationalrat und Beizersohn Mike Egger:

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle/KEY

«Es geht überhaupt nicht darum, marode Betriebe am Leben zu erhalten. Aber was nun geschieht, das geht auch gesunden Unternehmen an die Substanz.»

Und vor allem: Es belaste die Betriebsinhaber, Geschäftsführer und alle Mitarbeitenden zunehmend nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch.

«Sie wollen arbeiten. Sie wollen nicht auf Almosen angewiesen sein. Ihr Leidensdruck ist enorm.»

Dass der Bundesrat in einem weiteren Schritt dann zunächst einfach eine Terrassenöffnung in Betracht ziehe, sei ein weiterer Hohn, sagt Egger. Viele Gastrobetriebe hätten keine riesige Terrasse oder Gartenbeiz. «Der Platz ist beschränkt, die Verdienstmöglichkeit eingeschränkt. Und wer es dennoch tut, fällt womöglich aus der Entschädigungszahlung raus», so Egger. «Einmal mehr werden all jene bestraft, die etwas tun.»

Auch wenn nun Härtefallgelder und Coronakredite bereitstünden: «Der Formular-Dschungel ist enorm», sagt Egger. Für das korrekte Ausfüllen müsse man «nahezu studierter Betriebswirtschafter sein oder einen Treuhänder beiziehen».

Von der St.Galler Regierung erhofft sich Egger, dass sie sich für eine schnellere Lösung für die Gastrobranche einsetzt. «Ich erwarte ein klares Zeichen. Die Kantone müssen sich endlich gegen den Bundesrat wehren.» Es gehe nicht länger an, dass die Landesregierung das nationale Parlament und auch sämtliche Stimmen, die sich für Lockerungen entsetzen, einfach ignoriere.