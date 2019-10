Bundesrat Berset über das Olma-Säuli: «Ich hätte mir gewünscht, dass es nur wir zwei sind» Die 77. Olma ist offiziell eröffnet. Zum ersten Mal besuchte Bundesrat Alain Berset die Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Im Theater St.Gallen sorgte er am Morgen gleich für mehrere Lacher. Das Säuli fühlte sich beim traditionellen Rundgang auf dem Messegelände wohl auf seinem Arm – zumindest anfangs. Katharina Brenner

Bundesrat Alain Berset an der Olma-Eröffnung in St.Gallen (Bild: Michel Canonica)

Das Säuli schmiegte sich an Alain Bersets Oberkörper. Ruhig lag es da, wirkte - zumindest aus Menschenperspektive - zufrieden. Fast schien es, als wäre Alain Berset wie Ueli Maurer ein Säuliflüsterer. Dann quiekte das Ferkel doch noch und wand sind. Gerade mal zwei Wochen alt, wollte es zurück zu seiner Mutter. Dass das auserwählte Ferkel mit dem Namen Manuela schwarze Flecken hatte, passte gemäss der Olma-Verantwortlichen gut zu den Farben des bundesrätlichen Heimatkantons: Fribourg.

Für Berset war es die erste Olma

Das Säuli zu halten, sei «ein schöner Moment» gewesen, sagte Berset im Anschluss. Es sei nur so ein Rummel gewesen, so viele Fotografen. «Ich hätte mir gewünscht, dass es nur wir zwei sind.» Für Berset war es die erste Olma. Er habe seinen Bundesratskollegen gesagt, dass er endlich auch einmal gehen wolle.

«Am besten bleibe ich gleich hier, damit ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein darf.»

Der Bundesrat zeigte sich gut gelaunt, packte auf dem Rundgang mit Olmadirektor Nicolo Paganini, der St.Galler Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann, Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner, Stadtpräsident Thomas Scheitlin und anderen Ehrengäste an mehreren Stellen selbst Hand an. Berset rollte Teig und flocht ihn zu einem Zopf, verteilte Rheintaler Riebelmais, formte eine Bratwurst und gewann beim Eiertütschen gegen Bauernpräsident Markus Ritter.

Schweizer Volkskultur als Ehrengast

Der Rundgang führte auch zur Ausstellung des Ehrengastes Schweizer Volkskultur, die Trachten und traditionelles Handwerk zeigt. An dieser 77. Olma ist kein Kanton Gast, sondern die Volkskultur. Der Präsident der Interessengemeinschaft Volkskultur (IGV) Albert Vitali sagte in seiner Rede während der offiziellen Eröffnungsfeier im Theater St.Gallen am Donnerstagmorgen, Ziel der IGV an der Olma sei, «das Bewusstsein für die Bedeutung der Volkskultur in der Bevölkerung, in der Politik und in den Medien zu stärken.»

Olmadirektor Nicolo Paganini nannte in seiner Rede folgenden Satz entscheidend: «Volkskultur meint den respektvollen Umgang mit der Tradition und ihre sorgfältige Erneuerung und Weiterführung.» Die Olma Messen St.Gallen würden sich mit ihren Publikumsmessen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung befinden.

«Work hard, party hard»

Berset meinte zu Beginn seiner Rede, es sei mutig, den Gesundheitsminister an die Olma einzuladen. Bier, Weisswein, Fondue, Raclette und dreieinhalb Tonnen Pommes Frites - an der Olma gehe es nicht gerade gesund zu. «Und das Gesunde an der Bratwurst lassen Sie auch noch weg - den Senf.» Da hatte er die Lacher bereits auf seiner Seite. Und so sollte es weitergehen. Den Ausspruch «work hard, party hard» hätten nicht etwa die New Yorker erfunden, sondern die St.Galler. Harte Arbeit und gute Stimmung seien prägend für die Region.

Ein Plädoyer fürs Durchwurschteln

Berset lobte die hervorragende Qualität der Schweizer Landwirtschaft. Bei Freihandelsabkommen müsse sich die Schweiz für diese Qualität und faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Diskussionen wie die über die Trinkwasserinitiative sollten wir nicht scheuen. Die Schweiz sei wegen ihrer Kompromissfähigkeit so erfolgreich. Berset sagte:

«Was uns alle eint, ist die mittlere Zufriedenheit über politische Entscheide.»

Kritiker würden das durchwurschteln nennen. «Aber gerade an der Olma sieht man, dass das keine Beleidigung, sondern ein Kompliment ist.» Einmal mehr Lachen und Applaus aus dem Publikum.