Bundesrat Berset in St.Gallen: «Wir müssen alle wieder zusammenarbeiten – das ist der Preis» +++ Ostschweizer Kantone ergreifen neue Massnahmen nur in Absprache +++ Einzelne Lockdowns nicht ausgeschlossen

Im Zusammenhang mit der Coronapandemie hat Bundesrat Alain Berset die Gallusstadt besucht und sich dabei mit Regierungspräsident Bruno Damann und Regierungsrat Fredy Fässler zu den aktuellen Entwicklungen im Kanton ausgetauscht.

Regierungspräsident Bruno Damann (links) und Bundesrat Alain Berset bei der Medienkonferenz im St.Galler Kantonsspital. Bild: Ralph Ribi

Bundesrat Alain Berset war am Montag zu Besuch in St.Gallen. An der Medienkonferenz bezeichnet er die derzeitige Coronasituation in der Schweiz als «beunruhigend». Die Infektionszahlen würden täglich steigen. Deshalb appelliert Berset an die Bevölkerung und wiederholt die wichtigsten Massnahmen zur Pandemiebekämpfung:

Vorsichtig bleiben

Abstand halten

Masken tragen, wenn Abstand nicht möglich ist

Sich bei ersten Symptomen testen lassen und zu Hause bleiben

Positiv sei gemäss Berset, dass die Anzahl Hospitalisationen unter Kontrolle sei. Zudem gebe es – im Gegensatz zum Frühjahr – nur wenige verdeckte Infektionen. Die Schweiz nutze derzeit nur knapp die Hälfe der maximal möglichen 35'000 Tests pro Tag. Schnelltests sollten bald verfügbar sein, dort laufe die Zertifizierung.

Bei seinem Besuch im Kybunpark hat sich der Bundesrat das dortige Schutzkonzept für Grossveranstaltungen angeschaut und hält fest:

«Im Kybunpark wurde mir heute gezeigt, wie Grossveranstaltungen mit 10'000 Zuschauern funktionieren können.»

Austausch mit Regierung @kantonsg. Fallzahlen steigen. Müssen vorsichtig sein. Erreichtes nicht aufs Spiel setzen, Regeln gut umsetzen. Infos erhalten zu #Schutzkonzept des @FCSG_1879 im Stadion #Kybunpark und vom @zlmsgch, das mit 80 anderen Labors Testkapazität gewährleistet. pic.twitter.com/21mxf4kx0f — Alain Berset (@alain_berset) October 12, 2020

Allgemein seien die ersten Erfahrungen mit Grossanlässen positiv. Doch Berset betont die Wichtigkeit eines guten Schutzkonzeptes, denn das Risiko an privaten Anlässen ohne genügend Massnahmen könne sogar grösser sein, als an Grossveranstaltungen.

«Der Bundesrat prüft derzeit die Quarantäneregeln», sagt Berset. Die Coronastrategie sei sowieso ständig in Entwicklung und ändere sich jeden Tag. Auch Lockdowns in einzelnen Kantonen seien vorstellbar. Aber: Das sei Sache des jeweiligen Kantons.

«Ziel ist es, alles zu tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern.»

Der Ticker zur Medienkonferenz zum Nachlesen: