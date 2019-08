Büffeln statt entspannen: Ostschweizer Schüler nutzen Ferienkurse vor allem für Mathe-Nachhilfe Um sich für das neue Schuljahr fit zu machen, besuchen viele Schüler während der Ferien zusätzlichen Unterricht. Durchschnittlich werden die Kurse zwei Wochen lang täglich in Doppellektionen besucht. Besonders Mathematik- und Deutsch-Nachhilfe ist gefragt. Natascha Arsic

Viele Schüler nutzen die Ferienzeit, um sich fürs neue Schuljahr fit zu machen. (Bild: Keystone)

Ausschlafen, den ganzen Tag draussen sorgenlos herumtoben und abends lange aufbleiben: So stellen sich viele Kinder ihre Ferien vor. Die Realität sieht für einige aber ganz anders aus. Zahlreiche Kinder verbringen ihre freien Tage damit, sich auf das neue Schuljahr oder eine Aufnahmeprüfung vorzubereiten.

«In unseren zwölf Nachhilfeschulen in der Ostschweiz werden jedes Jahr ein paar Dutzend Ferienkurse angeboten», sagt Christian Frischknecht vom Nachhilfezentrum Impuls. Vor allem Primar- und Oberstufenschüler würden in der Ostschweiz das Angebot nutzen. Für ältere Klienten seien die regulären Schulferien weniger von Bedeutung. Die Kurse werden laut Frischknecht ganz klar am meisten während der Sommerferien gebucht.

«Das sind die längsten Ferien und viele wollen sich für das neue Schuljahr fit machen.»

Beim St.Galler Nachhilfeinstitut Educa nutzen Schüler der Primar- und Sekundarstufe die Ferienzeit zum Lernen. «Da im September jeweils die Aufnahmeprüfung für die FMS ist, bereiten sich viele im Sommer darauf vor», sagt Mustafa Aylidere, Geschäftsleiter von Educa. In den Sportferien würden die Schüler für die Kantiprüfung büffeln.

«Die Konkurrenz ist grösser geworden»

In beiden Nachhilfezentren werden die Kurse durchschnittlich für zwei Wochen lang täglich in Doppellektionen besucht. Die Dauer könne aber jeweils nach Bedarf angepasst werden. Aylidere sagt:

«Am meisten gefragt ist der Mathematikunterricht.»

«Schüler, die sich auf die FMS vorbereiten, besuchen am zweitmeisten zusätzliche Französischlektionen», sagt Aylidere. Beim Nachhilfezentrum Impuls wird gemäss Frischknecht auch am meisten Mathematikunterricht genutzt. Den zweiten Platz belegt Deutsch, danach folgen andere Sprachen.