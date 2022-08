Buchs Ein Rampenfest mit viel Bezug zur Heimat – Buchser Transportpartner DHL und tz Transport feierten zum 13. Mal Am vergangenen Freitagabend zelebrierten die Buchser Transportpartner DHL und tz Transport zum 13. Mal das alljährliche Rampenfest.

Die Alphorngruppe Jöüri aus Berschis unterhielt das Publikum des Rampenfests. Bild: PD

Seit Jahrzehnten in der Region verankert und in Buchs zu Hause, sind die beiden Transporetpartner DHL und tz dennoch weltoffen geblieben. Wie an den Festivitäten zu vernehmen war, agiere man miteinander auch in weiteren Kreisen und sei sehr gut vernetzt.

Die fast urschweizerischen Grundwerte wie Präzision, Verlässlichkeit und Fleiss gelten bei DHL und tz Transport als Grundsteine des Erfolgs und wurden daher entsprechend dem Motto «Schwiiz» gefeiert.

Regionale Spezialitäten und Raclette

Feinste regionale Spezialitäten vom Grill und Feld, echte Älplermagronen und bestes Raclette fanden den Weg auf das Buffet und Anklang bei den Gästen. An der «Blachen-Bar» fand man mit einem erlesenen Sekt aus Liechtenstein dann doch noch eine kleine Ausnahme von der sonst so schweizerischen Karte. Die Alphorngruppe Jöüri aus Berschis sorgte für gute Stimmung vor der Rampe. Viele Spiele, Schweizer Hits und die Edelweisshemden verliehen an diesem Fest echte Heimatgefühle. (pd)