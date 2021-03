Brand Wohnhausbrand beim Bahnhof St.Fiden: Polizei geht von einer fahrlässigen Brandverursachung aus Letzte Woche brach in einem Wohnhaus in St. Gallen ein Brand aus. Wie die Kantonspolizei St.Gallen sagt, gehe man von einer fahrlässigen Brandverursachung aus. Sechs Wohnungen waren vom Brand betroffen.

Das Wohnhaus in St.Fiden ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Bild: PD

Letzte Woche am Dienstag hat ein Wohnhaus an der Heimstrasse in St.Gallen gebrannt. Mediensprecher Hanspeter Krüsi bezeichnete die Liegenschaft damals als «nicht mehr bewohnbar». Jetzt sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen: «Der Ausbruchsort konnte nun ausgemacht werden.»

Weiter sagt Schneider:

«Es besteht der Verdacht auf eine fahrlässige Brandverursachung.»

Mehr könne man im Moment aber nicht sagen. Der Fall liege bei der Staatsanwaltschaft, die Brandermittler des Kompetenzzentrum Forensik würden derzeit den Bericht erfassen. «Es gibt nur einen Ausbruchsort», sagt Florian Schneider.

Flammen ragen aus dem Fenster im dritten Stock. Video: Leserreporter

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar

Passanten meldeten den Brand der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen. Rauch und Feuer stiegen um 9 Uhr aus einem Fenster im dritten Stock. Die Stadtpolizei sowie die Feuerwehr rückten aus. Die Feuerwehr war mit insgesamt 45 Angehörigen im Einsatz. Die Bach- und Heimatstrasse mussten gesperrt werden.

Sechs Wohnungen sind von Brand betroffen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Die Bewohner konnte das Haus selbständig verlassen, wie die Polizei letzte Woche bestätigte. Ein 56-jähriger Mann musste ins Spital gebracht werden. Man ging davon aus, dass der Betroffene giftige Gase eingeatmet hat.