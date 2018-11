Zwei Brände am gleichen Tag in der Sägerei Lehmann in Gossau

Am Nachmittag hat in der Holzwerk Lehmann AG in Gossau eine Pelletpresse gebrannt. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Doch am Abend gab es erneut Feuer - rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.