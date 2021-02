Brand an der Dufourstrasse «Ich habe gemeint, jetzt verbrennt jemand» – so albtraumhaft hat eine Anwohnerin den Wohnungsbrand in ihrer Nachbarschaft am St.Galler Rosenberg erlebt Am Donnerstagabend ist in einer Wohnung an der Dufourstrasse in St.Gallen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Anwohnerin sagt am Tag danach, weshalb dieser Brand für sie schrecklich gewesen ist.

«Es wurden keine Personen verletzt», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Sandro Büchler

(sab/tn/dar/chs) «Es brennt an der Dufourstrasse in St.Gallen», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, am Donnerstagabend. Die Rettungskräfte wurden kurz vor 22 Uhr alarmiert, weil es aus einer Garage stark geraucht habe. Feuerwehr, Rettung und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Der Brand entpuppte sich später als Wohnungsbrand, der schnell gelöscht werden konnte – doch die Bewohnerin hat alles verloren.

Ein Knall, dann roch es nach Rauch

Der Schock über den Wohnungsbrand in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft steckt einer Anwohnerin und ihren beiden Töchtern auch am Tag danach noch in den Knochen.

«Das Schlimmste war, dass ich zuerst nicht gewusst habe, ob sich meine Nachbarin noch in der brennenden Wohnung befindet oder sie sich schon nach draussen hat retten können.»

Sie und ihre Töchter hätten zuerst einen Knall gehört und dann habe es auf dem Balkon nach Rauch gerochen. «Wir haben dann schnell gemerkt, dass es ganz in der Nähe brennen muss und sind so, wie wir waren – eine Tochter barfuss – nach unten gerannt», sagt die Anwohnerin. Durch die Terrassentüre hätten sie in die lichterloh brennende Stube sehen können. Weil sie nicht gewusst habe, ob die Wohnungsbesitzerin noch in den brennenden Räumen war, habe sie die Balkontüre eingeschlagen und nach ihr gerufen. «Dieser Moment war albtraumartig. Ich habe gemeint, jetzt verbrennt jemand.» Dieses schreckliche Gefühl stecke auch am Tag danach noch in ihr.

Ohne Winterjacke und warme Schuhe

Eine ihrer Töchter habe dann die Feuerwehr verständigt und anschliessend hätten sie alle Nachbarn rausgeschellt und voller Erleichterung gesehen, dass auch die Frau aus der brennenden Wohnung draussen gestanden sei. Eine ältere Frau in der Parterrewohnung habe sich partout nicht an die Haustüre begeben wollen – die Feuerwehr habe bei ihr später die Türe eingebrochen und sie aber auch so nicht aus der Wohnung holen können.

Noch bevor wenige Minuten nach dem Telefonanruf die gegen Hundert Feuerwehrleute, Polizei und Sanität eingetroffen seien, hätten alle Bewohner der beiden betroffenen Mehrfamilienhäuser ihre Wohnungen verlassen gehabt. Die Anwohnerin sagt:

«Viele von uns standen ohne Winterjacke und ohne warme Schuhe draussen bei minus zehn Grad. Meine Tochter spürte ihre blossen Füsse schon gar nicht mehr.»

Die Feuerwehrleute seien aber mit ihren Aufgaben so beschäftigt gewesen, dass sich niemand um die schlotternden Obdachlosen habe kümmern können. «Sie waren zwar alle sehr nett, aber eine warme Decke hätten wir dringend brauchen können.» Zum Glück hätten sie dann bei Nachbarn Unterschlupf gefunden.

Auf Rauchgasvergiftung untersucht

Nach gut zwei Stunden und nachdem alle auf eine Rauchvergiftung untersucht worden seien, hätten sie in ihre Wohnungen zurückkehren können. «Wir hatten Glück. Aber meine Bekannte in der ausgebrannten Wohnung hat auf einen Schlag alles verloren», so die Anwohnerin am Tag danach noch immer geschockt.

Die ausgebrannte Wohnung liegt unterhalb von Garagen und verbindet die beiden Liegenschaften 101 und 103 der Dufourstrasse miteinander. «Daher wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Wohngebäude sicherheitshalber evakuiert», schreibt die Stadtpolizei nach dem Einsatz in einer Mitteilung. Beim Brand wurde niemand verletzt. Am Freitagvormittag sagt Kohler auf Anfrage, alle Bewohnerinnen und Bewohner der zwei betroffenen Häuser hätten nach Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Einzig die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Kohler:

«Die Wohnung ist komplett ausgebrannt. Der Sachschaden beträchtlich.»

Genau beziffern kann der Stapo-Sprecher die Schadenssumme aber nicht.

Gemäss Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, wird die Brandursache noch genau abgeklärt. Im Vordergrund der Ermittlungen stehe aber der unsachgemässe Umgang mit Raucherwaren.