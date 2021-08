Bodensee-Sommer Wo verläuft eigentlich die Grenze im Bodensee? Es gibt drei Theorien, aber keine klaren Regeln Auf dem Bodensee wurden nie verbindliche Staatsgrenzen gezogen, dennoch sind die Zuständigkeitsbereiche der Behörden der drei Anrainerstaaten klar definiert.

Es gibt zwei gängige Haupttheorien zur Grenzziehung im Bodensee. Keine davon sei jedoch völkerrechtlich anerkannt, sagt Marten Breuer, Professor für Öffentliches Recht mit internationaler Ausrichtung an der Universität Konstanz. Die erste ist die Realteilungstheorie, wonach die Grenzen in der Mitte des Sees verlaufen und dieser unter den Anrainerstaaten aufzuteilen ist.

Marten Breuer, Professor an der Universität Konstanz Bild: PD

Die Schweiz sei bis heute die einzige Verfechterin dieser Theorie. Österreich vertrete traditionell die Kondominiumstheorie, sagt Breuer. Danach ist der See – mit Ausnahme eines Streifens am Ufer, dessen Breite allerdings nicht genau festgelegt ist – gemeinsames Hoheitsgebiet aller Uferstaaten. Deutschland habe es bisher vermieden, sich festzulegen.

Während der Grenzverlauf im Untersee und beim Konstanzer Trichter durch Verträge aus dem 19. Jahrhundert geregelt sei und der Überlinger See als zu Deutschland gehörig gelte, sei die Grenzziehung im Obersee bis heute daher ungeklärt, sagt Breuer. Hier habe sich keine der Theorien durchgesetzt.

Eine dritte Theorie führte der Romanshorner Anwalt Beat Hirt ins Feld. Er verteidigte 2020 zwei Arboner Fischer. Die beiden sollten je 450 Euro Busse zahlen, weil sie am 3. April beim Fischen in der Bregenzerbucht auf dem Boot angeblich zu nahe beieinander sassen und damit gegen die in Österreich geltenden Abstandsvorschriften verstiessen. Hirt argumentieret mit der sogenannten Haldentheorie. Diese ist Teil der Kondominiumstheorie und legt die Grenzlinie des besagten Uferstreifens, der zum jeweiligen Hoheitsgebiet des Uferstaats gehört, bei 25 Metern Wassertiefe fest. Aufgrund dieser Theorie stellte der Anwalt die Zuständigkeit der Vorarlberger grundsätzlich in Frage.

Die beiden Arboner Fischer auf ihrem Boot auf dem Bodensee. Bild: Manuel Nagel

Welche der Theorien richtig ist, bleibt aber weiter offen. Denn die zuständigen Stellen in Vorarlberg haben das Verfahren gegen die beiden Fischer eingestellt, weil der österreichische Verfassungsgerichtshof in der Zwischenzeit nachträglich eine Reihe von Covid-19-Massnahmen als gesetzwidrig beurteilt hat.

Abkommen über Schifffahrt massgebend

Trotz fehlender Grenzen sind die Zuständigkeitsbereiche auf dem See allerdings sehr genau definiert, wie Vertreter der jeweiligen Polizeistellen von Deutschland, Österreich und der Schweiz unabhängig voneinander bestätigen. Michael Behrendt, Leiter der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen, sagt:

«Es gibt keinen rechtsfreien Raum auf dem Bodensee.»

Die fehlende Grenzziehung im Obersee werde kompensiert durch ein trilaterales Abkommen zwischen den Anrainerstaaten: dem «Übereinkommen über die Schifffahrt auf dem Bodensee», das 1973 unterzeichnet wurde.

Gemäss diesem Übereinkommen verlaufe die Grenze zwischen den Vollzugsbereichen Österreichs und der Schweiz von der Mitte der Argenmündung, die sich auf deutschem Boden befindet, in gerader Linie zur Staatsgrenze am Alten Rhein, sagt Manfred Höfle, Beamter der Seepolizei Hard in Österreich. Alles innerhalb dieser Grenzlinie sei Vollzugsbereich der österreichischen Behörden, inklusive der Bregenzerbucht.

Erste Priorität hat die Rettung

Zu Problemen käme es wegen der fehlenden Grenzen nie, sagt Bruno Schnyder von der Seepolizei Thurgau. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden funktioniere einwandfrei. Bei Unfällen und Notsituationen seien alle Behörden dazu verpflichtet, einzuschreiten. Die erste Priorität sei die Rettung, in einem zweiten Schritt würden dann die Zuständigkeiten abgeklärt. Grundsätzlich sei es aber so, dass diejenige Polizeistelle, die zuerst vor Ort ist, den Fall bis zum Abschluss bearbeite, sagt Behrendt.

«Im Prinzip bleibt die Einsatzleitung in dem Land, wo der Einsatz angelaufen ist.»

Bei Kriminaldelikten, die in einem anderen Land verübt wurden, würden die Akten an das betreffende Land übergeben.

In einer Sache sind sich die Vertreter der jeweiligen Länder auf jeden Fall einig: Die drei Theorien der Grenzziehung auf dem Bodensee seien für die Ausführung ihrer Aufgaben de facto irrelevant. Denn sie richten sich nach dem «Übereinkommen über die Schifffahrt auf dem Bodensee».