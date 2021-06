Bodensee-Sommer Leinen los: Wir stechen mit der MS St.Gallen in See Romanshorn, Kreuzlingen, Konstanz, Meersburg: Jeden Sommer geniessen zahlreiche Passagiere eine Kursfahrt auf dem Bodensee. Wie aber gestaltet sich eine solche Fahrt? Wie wird das Ganze organisiert? Und wie gross ist die Mannschaft an Bord? Mit der MS St.Gallen fahren wir ans deutsche Ufer und berichten in unserem Liveticker von den Erlebnissen.

11:33 Uhr

Die Fahrt in Bildern

21 Bilder 21 Bilder Zwei Schwesterschiffe kreuzen sich: Die MS Konstanz beim Hafen von Rorschach. Bilder: Raphael Rohner

11:20 Uhr

Die MS St.Gallen hat den Rorschacher Hafen mittlerweile wieder verlassen und fährt zurück Richtung Arbon. Später geht es weiter in Richtung deutsches Seeufer.

Ein beliebtes Sujet von Fahrgästen. Die Schweizer Flagge vor den Weiten des Bodensees. Ein beliebtes Sujet von Pressefotografen: Personen, die etwas fotografieren. Bild: Raphael Rohner

11:07 Uhr

Im Hafen von Rorschach fährt gerade das Schwesterschiff der MS St.Gallen, die deutsche MS Konstanz aus dem Hafen. Die beiden Kapitäne, stehen auf ihren Aussendeck und rufen sich zu: «Warst gestern auch auf See beim Hagel?», fragt der deutsche Kapitän. «Ja! Es hatte Wellen ohne Ende und ich fuhr mit dem kleinen Schiff», ruft Kapitän Wattinger zur Konstanz rüber. Dann trennen sich die beiden Schiffe und die Konstanz fährt davon. Ein letztes Winken und dann dreht das Schiff ab.

Die MS Konstanz der Bodensee-Schifffahrt (BSB) fährt seit über 1964 zur See. Es ist 57 Meter lang und kann total 690 Passagiere aufnehmen. Über die komplette Schifffahrtsaison ist die MS Konstanz - entgegen der Namensgebung - im Hafen Lindau stationiert.

Die MS Konstanz begegnet der MS St.Gallen im Hafen von Rorschach. Bild: Raphael Rohner

10:58 Uhr

Und auch einen ersten «Jöööh»-Effekt konnten wir einfangen. Unserem Videojournalisten Raphael Rohner «schwimmen» auch andere Gäste vor die Linse. Eine Entenfamilie dreht am Rorschacher Hafen ihre Runden.

10:51 Uhr

Um 10.45 Uhr legen wir nun am Rorschacher Hafen an. Hier steigen einige Gäste aus, und viele weitere steigen ein. Unter anderem eine Schlussklasse.

Die Schulkinder kommen aus dem Staunen nicht heraus. Beim Betreten des Schiffes kreischen die Mädchen vor Freude und immer wieder hören wir Sätze wie: «Oh mein Gott, es ist so schön. Wow!»

10:31 Uhr

Nach einem kurzen Zwischenstopp geht es bereits weiter, nächster Hafen: Horn. Hier verweilen wir nur kurz und fahren weiter auf den offenen See. Am Himmel verziehen sich die schwarzen Wolken langsam. An Bord unterhalten sich zwei Damen über ihre Reise auf dem Schiff: «Es ist so schön, gemütlich über den See zu tuckern und einfach die Aussicht zu geniessen.»

Wir können uns dem nur anschliessen. Was wir bisher in der kurzen Zeit erlebt haben, sehen Sie in unserer Galerie. Klicken Sie sich durch die Bilder und geniessen auch Sie - wenn auch nur von fern - ein Hauch «Bodenseefeeling».

10:24 Uhr

Unser erster Halt ist der Hafen von Arbon. Auch hier steigen weitere Passagiere ein. Bei Maschinist Felix Allensbach sitzen alle Griffe, die MS St.Gallen legt ideal am Hafen an.

10:10 Uhr

Pünktlich um 9.47 Uhr manövrierte Kapitän Dominik Wattinger das Schiff aus dem Romanshorner Hafen. Mit an Bord sind bereits die ersten Gäste. Per Lautsprecher begrüsst Wattinger alle zur Rundfahrt.

Bild: Raphael Rohner

09:50

Leinen Los! Die MS St.Gallen legt ab

Video: Raphael Rohner

09:45 Uhr

Zunächst einige Fakten zum Kursschiff. Die MS St.Gallen ist 51,2 Meter lang und wurde 1967 erbaut. Die Kapazität reicht für 650 Personen, drinnen hat es Sitzplätze für 200 Menschen. Es hat rollstuhlgängige Toiletten. Der Heimathafen des Schiffes ist Romanshorn. Man kann es auch für zwei Stunden Fahrt ab dem Heimathafen chartern. Kostenpunkt: 6000 Schweizer Franken.



Die MS St.Gallen: 51,2 Meter lang, Baujahr 1967, Kapazität für 650 Personen Bild: Raphael Rohner

Dem Steckbrief über die MS St.Gallen ist auch zu entnehmen, dass bisher 2588 Kilogramm Käse gebraucht wurden. Warum diese Information aufgeführt ist, werden wir im Verlauf der Fahrt herauszufinden versuchen.

09:40 Uhr

Wir befinden uns an Bord der MS St.Gallen. Es ist das Flaggschiff der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt. Wir wollen in den nächsten Stunden nicht nur über die Fahrt berichten, sondern vor allem auch Einblicke in die Arbeit an Deck geben. Wie viele Personen sind tätig? Was muss alles getan werden, damit der Betrieb läuft? Wer ist für was zuständig? Und vieles mehr.

Über ihre Tätigkeit sprechen werden mit uns: Dominik Wattinger, Kapitän

Felix Allensbach, Maschinist

Manuela Umiker, Kassiererin

09:35 Uhr

Sie fragen sich, wieso wir das machen? In den kommenden neun Wochen wird Sie unsere neue Serie «Bodensee-Sommer» durch die schönste Jahreszeit begleiten. Sie werden nicht nur spannende Reportagen, Porträts und Datengeschichten lesen, sondern von uns auch zahlreiche Tipps zum Leben am Bodensee erhalten. Zum Auftakt nehmen wir Sie heute mit auf eine Reise vom Schweizer ans deutsche Seeufer. Wir steigen in Romanshorn aufs Schiff und lassen uns vom Kapitän nach Meersburg fahren.

09:30 Uhr

Herzlichen willkommen zu unserem heutigen Liveticker. Wir nehmen Sie mit auf eine Schiffsrundfahrt auf dem Bodensee. Vor Ort für Sie unterwegs sind Videojournalist Raphael Rohner und Onlineredaktorin Alexandra Pavlović.