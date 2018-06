Die älteste Erwähnung des Bodensees stammt gemäss Bruno Boesch von Strabo, der von einer «limne», einem stehenden Wasser spricht. 75 nach Christus bezeichnete Plinius der Ältere den gesamten See als «lacus raetiae Brigantinus» – nach Bregenz. Die Stadt war damals von den Römern besetzt, da sie verkehrstechnisch und strategisch günstig lag.

Auch «lacus potamicus» war eine Bezeichnungen für den Bodensee. Der Benediktiner Walahfrid Strabo von der Reichenau nennt den See in der Vita Sancti Galli so. Bei der Deutung führt der Mönch den Ausdruck fälschlicherweise auf das griechische Wort für Fluss («potamus») zurück. Also auf den Rhein, der den See durchströmt.

Walahfrid habe den Namen absichtlich nicht auf Bodman zurückgeführt, mutmasst der deutsche Historiker Arno Borst. Die Pfalz habe die Gewaltherrschaft der Franken symbolisiert, während der Rhein die befreundeten Klöster St.Gallen und Reichenau verband.

Ein Übername lautet bis heute «Schwäbisches Meer». Dabei bedeutete Meer ursprünglich stehendes Gewässer und im Mittelalter wurden die Schweizer zu den Schwaben gerechnet.