Blutiges Erlebnis: Hund reisst sich beim Bahnhof Teufen in Lochblech Kralle aus Beim Hilfstritt am Bahnhof Teufen hat sich ein Hund mit der Kralle unglücklich verfangen und dabei verletzt. Für die Appenzeller Bahnen ist das der erste problematische Vorfall mit einem Lochblech. Christa Kamm-Sager

Der Hilfstritt mit Lochblech dient als Provisorium, bis der Niveauunterschied beim Bahnhof Teufen baulich ausgeglichen wird. (Bild: AB)

Hundebesitzer Robert Di Falco wird den Bahnhof Teufen wohl immer in schlechter Erinnerung behalten. Sein Hund erst recht. Dieser hat sich auf dem Hilfstritt am Bahnhof mit einer Kralle in einem Loch derart unglücklich verfangen, dass er sich eine Kralle ausriss.

Sein Herrchen postete auf Facebook ein Bild des Lochblechs und eines der blutigen Hundepfote und dem Kommentar: «Toll, dass ihr die Strecke St.Gallen-Teufen umbaut. Allerdings ist das Trittblech am Teufener Bahnhof eine Gefahr für Hunde.» Die Hunde blieben an den scharfkantigen Löchern beim Aussteigen hängen, das führe zu wüsten Verletzungen. «Mein Hund hat sich eine Kralle ausgerissen. Fortan muss ich ihn in den Zug tragen. Eine wirklich ungelungene Lösung.»

Mit diesem Eintrag auf Facebook macht der Hundebesitzer auf die Unfallgefahr aufmerksam. (Bild: Facebook)

Für die Appenzeller Bahnen ist es das erste Mal, dass sie von einem derartigen Unfall hören. «Wir sind in Kontakt mit dem Kunden und nehmen den Vorfall ernst», sagt Mediensprecherin Sabrina Huber. «Der Vorfall ist wirklich unschön.»

Die Appenzeller Bahnen hätten rund 50 Stationen und noch nicht alle seien im Zusammenhang mit dem neuen Rollmaterial erhöht, so dass der Einstieg in den Zug niveaulos erfolgen könne. Der Bahnhof Teufen sei der einzige mit einem Hilfstritt und Lochblech. Bei der Frauenfeld-Wil-Bahn, die auch von den Appenzeller Bahnen betrieben werde, seien ebenfalls solche Lochbleche im Einsatz. «Mit durchwegs positiven Erfahrungen.»

Die Rutschsicherheit sei dabei ein grosses Thema. Ebenfalls müsse die Entwässerung gelöst sein. Die Lochbleche erfüllten diese Kriterien gut. Es sei ein Standardprodukt, das auch bei anderen Anbietern im Einsatz stehe, so die Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen. Sie nähmen den traurigen Vorfall ernst und seien jetzt auf das Thema sensibilisiert.