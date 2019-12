Blühender Karriereherbst: Warum ehemalige Ostschweizer Regierungsräte auch nach ihrem Rücktritt heiss begehrt sind Verwaltungsräte, Stiftungen, Beratungsaufträge, eigene Firmen. Ein Blick auf die zweite Laufbahn ehemaliger Ostschweizer Regierungsräte verdeutlicht: Der Rücktritt ist meist auch ein Neustart.

Nach dem Rücktritt folgt die zweite Berufslaufbahn: Ex-Regierungsräte beschränken sich nach ihrer politischen Aktivzeit selten auf die Zuschauerrolle. (Bilder: Bilder: TB/KEY/PD)

Noch gut fünf Monate, dann ist es soweit: Am 29. Mai 2020 hat Heidi Hanselmann nach 16 Jahren ihren letzten Tag als St.Galler Regierungsrätin. Hanselmann tritt zwar nicht als einzige zurück, auch Martin Klöti und Benedikt Würth hören am gleichen Tag auf. Für diese beiden dürfte der Rücktritt indes weniger einschneidend sein. Klöti sass nur halb so lange in der Regierung wie Hanselmann, zudem hat er das Pensionsalter erreicht. Und Würth führt seine Karriere bekanntlich als CVP-Ständerat weiter.

Für Hanselmann ist der Rücktritt auch ein Neustart. Sie wird im April erst 59, bis zur Pensionierung dauert es also noch ein paar Jahre. Dass sie wieder als Logopädin arbeiten wird, ist eher unwahrscheinlich. Auch politisch wird die SP-Frau gezwungenermassen kürzertreten; einer der gängigsten Karriereschritte für Regierungsräte, der Sprung nach Bern, blieb ihr verwehrt. Zukunftsängste muss Hanselmann aber nicht haben: Als Magistratin ist sie dank Ruhegehalt finanziell abgesichert (siehe Box). Und: Ex-Regierungsräte sind nach ihrem Karrierenende sehr begehrt – als Verwaltungsräte, Stiftungsräte, Gutachter, Berater und Experten für Chargen aller Art. Was sie so attraktiv macht, ist ihr umfassendes Netzwerk. Sie kennen Hinz und Kunz in Parteien und Verbänden, haben überall Zugang zu hohen Kadern, sind mit den wichtigen Leuten von Verwaltung und Wirtschaft per Du. Und sie wissen, wie der Kanton funktioniert.

Gehrer sitzt in zwölf Verwaltungsräten

Martin Gehrer, ehemaliger St.Galler Regierungsrat

(Bild: Benjamin Manser)

Wie Magistraten sich nach der Politik neu orientieren, zeigt das Beispiel von Martin Gehrer. Der ehemalige St.Galler CVP-Regierungsrat war acht Jahre lang Finanzchef des Kantons. Bereits am Tag nach seinem Rücktritt im Mai 2016, Gehrer war damals 58-jährig, übernahm er sein erstes Verwaltungsratsmandat – bei der Züger Frischkäse AG in Oberbüren, dem fünftgrössten Milchverarbeiter der Schweiz. Mittlerweile sitzt Gehrer in zwölf Verwaltungsräten, in elf ist er Präsident. Die Mehrzahl dieser Firmen gehört zwei Familienunternehmen: dem Käsehersteller Züger und der Züberwanger Rutishauser-Gruppe; allein bei sieben Firmen des Gartenbauers ist Gehrer Verwaltungsratspräsident.

Gehrer hatte auch noch andere Pläne: Kurz nach seinem Rücktritt übernahm er das Präsidium des Administrationsrats der St.Galler Katholiken, ein 50-Prozent-Pensum. Im November, nach gut drei Jahren, gab er den Posten wieder ab. Er habe sich für die «Herausforderungen der Privatwirtschaft» entschieden, hiess es in einer Mitteilung. Mit anderen Worten: Auch ein Ex-Regierungsrat hat nicht für alles Zeit.

Diverse Ämter und Departemente auf der Kundenliste

Kathrin Hilber, ehemalige St.Galler Regierungsrätin (Bild: Samuel Schalch)

Einen anderen Weg eingeschlagen hat Kathrin Hilber. Sie trat 2012 mit 61 Jahren als Regierungsrätin zurück – und hatte bereits vorgesorgt. Von 2005 bis 2007, also während ihrer Zeit als SP-Regierungsrätin, absolvierte sie eine Mediationsausbildung an der Universität St.Gallen. Wenige Wochen vor ihrem offiziellen Rücktritt gründete sie die Firma «Konsens 46», laut Handelsregister eine «Praxis für Mediation und Führungscoaching sowie Politikberatung». Auf Hilbers Kundenliste stehen hauptsächlich Institutionen der öffentlichen Hand, darunter mehrere Ämter und Departemente des Kantons St.Gallen, etwa das Personalamt, das Amt für Kultur, das Bildungsdepartement, das Gesundheitsdepartement, aber auch der Verein Startfeld zur Förderung von Jungunternehmern, die Uni St.Gallen und diverse weitere Bildungsinstitutionen. Einer der wenigen Kunden von «Konsens 46», der nicht mit dem Staat verbandelt ist: Züger Frischkäse AG, jene Firma, in der ihr ehemaliger Regierungskollege Martin Gehrer Verwaltungsratspräsident ist.

Hilber geriet wegen ihrer engen Verbandelung mit der Verwaltung schon kurz nach ihrem Rücktritt ins Kreuzfeuer. Zwei Monate nach ihrem letzten Tag als Regierungsrätin wurde sie als Leiterin der Meldestelle für Missstände in der Verwaltung des Kantons St.Gallen berufen. Hilber sei zu wenig unabhängig für dieses heikle Amt, hiess es damals. Mittlerweile ist die Kritik verstummt – und Hilber hat weitere Mandate übernommen. Seit 2013 ist sie Ombudsfrau für den Kanton Glarus, seit 2017 für das Bistum St.Gallen. Dass hier nicht allzu viel Zeit für weitere Posten bleibt, liegt auf der Hand. Bei Hilber kommen immerhin noch Mandate in zwei Verwaltungsräten – bei den Altersheimbetreibern Riva Care und Sana Fürstenland – sowie in vier Stiftungsräten hinzu, darunter Erbprozent Kultur, Sitterwerk und die Stiftung Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb.

Hilbers Beispiel hat bereits Schule gemacht. Matthias Weishaupt, bis zum vergangenen Mai Ausserrhoder SP-Regierungsrat, absolvierte ein Jahr vor seinem Rücktritt eine Mediationsausbildung. Im Sommer wurde er zu Hilbers Stellvertreter in der Meldestelle der HSG ernannt.

Hanswalter Schmid, ehemaliger Ausserrhoder Regierungsrat

Was veranlasst Ex-Regierungsräte, nach erfolgreicher politischer Laufbahn Mandate zu sammeln und weiter im öffentlichen Leben mitzumischen? Einen Hinweis gibt Hanswalter Schmid, Ausserrhoder Regierungsrat bis 1998. Bei seinem Rücktritt nach zwölf Amtsjahren war Schmid erst 53. Er wollte nochmals «etwas Neues» beginnen, sagte er damals. Nach dem Rücktritt sei er von einem Moment zum anderen von vielen Informationen und Einflussmöglichkeiten abgeschnitten gewesen. «Da habe ich festgestellt, dass mir etwas fehlt.» Schmid baute seine Anwaltstätigkeit wieder aus, dachte auch über ein Mandat in Bern nach. Schliesslich liess er sich zum Präsidenten der Appenzellerbahnen wählen, wurde Verwaltungsrat einer Krankenkasse und diverser gemeinnütziger Stiftungen.

Nach wenigen Wochen im Chefsessel

Noch heute hat Schmid eine stattliche Zahl an Mandaten: Er ist Präsident der Ebnet-Stiftung, Geschäftsführer der Ebnet-Immobilien GmbH, Präsident der Gewerbezentrum Strahlholz AG, Präsident der Wärmeverbund Gais AG, Präsident der Hermann Koller-Stiftung, Präsident der Hotel Heiden AG, Präsident der Park Heiden AG, Präsident der Dr. Karl-Schönfeld-Brunner-Stiftung, Präsident der Wohnbaugenossenschaft 1904. Demnächst tritt Schmid als Präsident der Hotel Heiden AG zurück. Sein Nachfolger: Der Ausserrhoder Ex-Regierungsrat Köbi Frei.

Roland Eberle, ehemaliger Thurgauer Regierungsrat (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

Einer, der sich ebenfalls früh von der Exekutive verabschiedete, war der Thurgauer Roland Eberle. Als er 1994 in die Regierung gewählt wurde, war er 41. Zwölf Jahre später trat er zurück und hatte noch einen guten Teil seines Berufslebens vor sich. Eberle kam dank seines Netzwerkes rasch zu einem Posten: Wenige Wochen später sass er auf dem Chefsessel des Frauenfelder Schleifmittelherstellers Sia Abrasives. Fünf Jahre später wurde Eberle in den Ständerat gewählt.