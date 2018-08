Blitze setzen trockene Bäume in Brand

In Vadura und Libingen ist es am Montagabend zu zwei Bränden in Wäldern gekommen. Blitze schlugen in Bäume ein und lösten so die Brände aus. Ein Helikopter und die Feuerwehr verhinderten eine Brandausbreitung und konnten die Brände löschen.