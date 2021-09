«Nur so können wir im Ernstfall existieren»: Zusammenarbeit mit Partnern ist für Rettungskräfte enorm wichtig — auch bei ihrer Übung auf der Autobahn A1

Ob in einer Übung oder auf einem realen Schadenplatz – Feuerwehr, Rettungsdienst und auch andere Partnerorganisationen arbeiten Hand in Hand. In gemeinsamen Übungen wird die Zusammenarbeit trainiert.