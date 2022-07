KRADOLF-SCHÖNENBERG An der Wandernacht stehen zwei Routen zur Auswahl Am Samstag, 16. Juli, lädt die Gemeinde Kradolf-Schönenberg die Bevölkerung zur 15. Wandernacht ein. Unterwegs wird Kurt Etter aus Donzhausen die Teilnehmer in die Geheimnisse seiner speziellen Spazierstöcke einweihen.

Gemeinderätin Andrea Zuberbühler und Kurt Etter vom Dorfmuseum Donzhausen mit Spazierstöcken. Bild: Monika Wick

Wenn Kurt Etter über seine Spazierstöcke spricht, ist er in seinem Element. «Das hier ist ein Schmugglerstock. Mit diesem misst man das Stockmass von Pferden, und jener wurde im Krieg von einem Internierten aus Polen geschnitzt», erklärt er und deutet auf die alten Schmuckstücke.

Auf den ersten Blick sehen sich die Spazierstöcke ziemlich ähnlich, doch in ihrem Innern verbergen sich verschiedene Geheimnisse. «Hier drin steckt ein Dolch und in diesem ein Gewehr», sagt Kurt Etter, während er die Spazierstöcke auseinanderschraubt, um zu beweisen, dass seine Aussagen stimmen.

Zwischenhalt bei der Ruine Heuberg

Noch stehen die rund 25 Spazierstöcke in Reih und Glied im Dorfmuseum, das Kurt Etter in Donzhausen betreibt. Am 16. Juli bringt er sie zur Ruine Heuberg, wo er sie den Teilnehmenden der 15. Kradolf-Schönenberger Wandernacht präsentiert. Dort werden sie auch erfahren, was es mit dem Spazierstock auf sich hat, an dessen oberem Ende eine schwere Bleikugel befestigt ist. «Als Kinder haben wir immer gehofft, ihn einmal benutzen zu können», sagt Kurt Etter und lacht.

Federführend bei der Organisation der Wandernacht ist Gemeinderätin Andrea Zuberbühler. Sie erklärt:

«Da die Wandernacht dieses Jahr in die Sommerferien fällt, eignet sie sich auch bestens für Familien mit Kindern.»

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Wahl zwischen einer vier und einer zehn Kilometer langen Route. Die kürzere Wanderung beginnt um 20 Uhr beim Restaurant Mühle in Schönenberg und führt via Roore und Ruine Heuberg zur Ruine Last.

Die längere Wanderung, die um 19 Uhr startet, verläuft gleich, verfügt aber über eine Zusatzschlaufe, welche die Wanderer ins Restaurant Sonne nach Neukirch an der Thur führt. Dort halten die Wirtsleute eine Stärkung bereit. Für alle, die sich schon vor Beginn der Wanderung stärken wollen, öffnet das Restaurant Mühle seine Gaststube bereits um 17 Uhr.

Individuelle Rückkehr zum Ausgangspunkt

Die Wandernacht findet bei jedem Wetter statt und ist für alle Teilnehmer kostenlos. Einzig für die Verpflegung müssen sie in die eigene Tasche greifen. Die geführten Wanderungen beginnen um 19 respektive 20 Uhr. Die Organisatoren empfehlen gutes Schuhwerk, der Witterung angepasste Kleidung sowie die Mitnahme einer Taschenlampe. Andrea Zuberbühler betont:

«Man kann sich aber auch selbstständig auf den Weg machen.»

Wer sich dafür entscheidet, läuft aber Gefahr, nicht auf Kurt Etter zu treffen und zu erfahren, was es mit dem Spazierstock mit der Bleikugel auf sich hat.