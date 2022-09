Vom Bermuda-Dreieck zu den Wanderhuren Die dritte öffentliche Stadtführung in Bischofszell widmete sich den Brunnen, dem Wasser und den Bauten.

In der Rosengasse boten früher Wanderhuren ihre Dienste an. Dies und anderes erzählt Stadtführerin Elisabeth Stark.

«In Bischofszell schlagen die Glocken zu verschiedenen Zeiten, da hat man immer etwas Spielraum», sagte Elisabeth Stark lachend zu einer Frau, die befürchtete, zu spät zur dritten öffentlichen Führung der Stadt Bischofszell erschienen zu sein.

Elisabeth Stark kennt viele Gepflogenheiten der Rosenstadt. Zudem ist sie Kennerin der interessanten Geschichte der Stadt, die einst komplett von einer Mauer umgeben war. Seit rund 25 Jahren führt sie Interessierte durch die Strassen und Gassen und lässt sie an ihrem Wissen teilhaben. Die Führung, zu der sich am Freitagabend rund 15 Personen beim Torbogen versammelten, widmete sich dem Thema «Brunnen, Wasser und Bauten».

Zu Beginn der Führung versorgte Stark die Anwesenden mit aktuellen Informationen zum Wasserwerk Bischofszell, das durch sein 70 Kilometer langes Versorgungsnetz jährlich rund 2,5 Millionen Kubikliter Wasser pumpt. «Bischofszell verfügt schweizweit über den höchsten Wasserverbrauch pro Kopf. Das liegt aber nicht an den Privatpersonen, sondern an der Industrie», erklärte sie. Da Bischofszell in früheren Zeiten ein bedeutender Viehumschlagplatz war, gab es viele Brunnen, um das Vieh zu tränken. Zudem dienten sie als Wasserversorgung für die Haushalte, um Wäsche zu waschen oder das soziale Leben zu pflegen. «Aus jener Zeit stammt auch der Begriff ‹Wöschwiiber›, der heute noch geläufig ist», erklärte Elisabeth Stark.

Im Jahr 1924 sprach die Bürgergemeinde einen Kredit über 10'000 Franken, um den Brunnen am Grubplatz zu ersetzen, der ein Jahr zuvor abgebrochen wurde. «Das Vorhaben scheiterte, weil einige in ihm ein Verkehrshindernis sahen.»

Im weiteren Verlauf der Führung erfuhren die Teilnehmer, wo sich das Bischofszeller Bermuda-Dreieck befindet, die Feuerwehr ihre Schläuche zum Trocknen aufhängte oder Wanderhuren ihre Dienste anboten. Passend zum Thema endete die Führung mit einem Umtrunk in der Badstube.

Die letzte öffentliche Stadtführung in diesem Jahr findet am 7. Oktober statt. Start ist um 18.30 Uhr beim Bogenturm.