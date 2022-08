Vespa Die Liebe zum Kultobjekt: Ein Bischofszeller besitzt rund 40 alte italienische Roller Mario Tavella aus Bischofszell hat seinen alten Vespas und Lambrettas in den vergangenen Jahren neues Leben eingehaucht.

Mario Tavella auf seiner Vespa Rally 200 (Jahrgang 1975), mit der er schon rund 45'000 Kilometer gefahren ist. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Früher war es vielfach das Fahrzeug für die Landwirtschaft. Denn damit konnte alles Mögliche transportiert werden, auch Stroh- oder Heuballen», erzählt Mario Tavella und zeigt auf seine Vespa mit Jahrgang 1958. Dass diese einst tatsächlich auf einem Bauernhof zum Einsatz kam, lässt sich schnell beweisen. Mario Tavella beginnt zu lachen. Er öffnet das Gepäckfach dieser Vespa und nimmt eine landwirtschaftliche Zeitschrift aus dem Jahre 1970 heraus. Vespas und Lambrettas sind seine grosse Leidenschaft – Mario Tavella aus Bischofszell besitzt rund 40 Stück davon – alles Oldtimer, die er selbst restauriert hat.

Angefangen hat alles schon ganz früh. Bereits als Knabe habe er gerne Velos geflickt, später kamen dann Mofas dazu. «Wir waren zu Hause vier Buben und besassen deshalb auch mehrere Töffli – beispielsweise Puch-Velux und Sachs», erklärt Mario Tavella und ergänzt, dass ihn die Technik und Fahrzeuge schon immer interessierten, und er auch stets gerne «getüftelt» habe. Wie schon damals seien auch heute nicht immer alle Original-Ersatzteile erhältlich. Da brauche es ab und zu den nötigen Erfindergeist, um etwas auszuprobieren und selbst ein passendes Teil herzustellen.

Alten Vespas und Lambrettas neues Leben einhauchen

«Ich war etwa 22 Jahre alt, als ich mir für wenig Geld eine alte spanische Lambretta gekauft habe – mein erster Roller überhaupt», erinnert er sich. Es sei ein Restaurierungsobjekt in nicht besonders berauschendem Zustand gewesen, und schon gar nicht fahrtüchtig. Kurze Zeit später sei dann eine alte Vespa dazugekommen – ebenfalls in einem desolaten Zustand – alt, verrostet und nicht mehr fahrbar. Es scheint, dass es dann Mario Tavella so richtig den Ärmel reingezogen hat. Denn seine Oldtimer-Sammlung mit Vespas und Lambrettas ist seither stetig gewachsen – und seine beiden Zweirad-«Ladys», die er in jungen Jahren erstanden hat, besitzt er immer noch. «Es ist einfach schön, alten Vespas und Lambrettas neues Leben einzuhauchen», schwärmt er. Grundsätzlich gehe es ihm beim Restaurieren darum, ein Fahrzeug möglichst in seinem Originalzustand mit Patina wiederherzustellen. Die Verjüngungskur seiner Zweiräder soll keine «geschleckte» Version sein. In all den Restaurierungsarbeiten stecken unzählige Stunden – Freizeit und Ferien werden häufig dafür geopfert. Doch solche «Schraubferien», wie sie Mario Tavella nennt, würden für eine wunderbare Abwechslung im Alltag sorgen.

Und worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Vespa und einer Lambretta? Vespa und Lambretta seien beides Roller. Die erste Vespa sei 1946 in Genau auf den Markt gekommen. Ihr Erfinder war der Ingenieur Corradino D'Ascanio. Der ehemalige Konstrukteur von Kriegsflugzeugen entwickelte das Konzept der Vespa kurz nach Kriegsende im Auftrag von Enrico Piaggio. Der Motorroller sollte einfach, sparsam und leicht fahrbar sowie mit den vorhandenen Produktionsanlagen zu bauen sein. Beim ersten Anblick der «Ur-Vespa» soll Enrico Piaggio gesagt haben: «Sembra una Vespa!» (Sieht aus wie eine Wespe). Und somit war der Name Vespa geboren.

Die Lambretta sei ein Jahr später hergestellt worden – bei Innocenti in Milano Lambrate. Auch Ferdinando Innocenti wollte ein Modell produzieren, das billig in der Anschaffung und im Unterhalt sein sollte. Mit dem Wirtschaftsaufschwung in Europa Ende der 1960er-Jahre nahm die Nachfrage nach Motorrollern ab, weil sich immer mehr Leute ein Auto leisten konnten. Die Lambretta musste um ihr Überleben kämpfen – die Produktion wurde 1971 eingestellt. Piaggio hingegen existiert heute noch.

Ein unbeschreiblich herrliches Fahrgefühl

Es sei für Mario Tavella ein unbeschreiblich herrliches Fahrgefühl, auf einer Vespa oder einer Lambretta durch die Landschaft zu rollen. «Eine Durchmischung von Freiheit, Abenteuer und ein Kopfdurchlüften mit Ferienfeeling», erklärt er. Eine Vespa oder Lambretta fahre je nach Alter ungefähr 65 bis 100 Kilometer pro Stunde. Der älteste Roller, den Mario Tavella besitzt, hat Jahrgang 1953, der neueste stamme aus 1985.

Dankbar blickt Mario Tavella auf die vergangenen Jahre zurück. «Einen Unfall hatte ich bis jetzt noch nie. Eine Panne hingegen kann es schon mal geben.» Dabei schaut er positiv in die Zukunft und sagt: «Ich freue mich auf viele weitere schöne Roller-Ausflüge – auf viele Begegnungen und Gespräche mit interessanten Menschen, die sich immer wieder ergeben.»