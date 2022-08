Tierschutz «Was dort abgeht, ist einfach schrecklich»: Besitzer des Kamelhofs Olmerswil machen sich für Kamele im Nahen Osten stark In einer Ausstellung zeigen Karin Stiffler und Ulli Runge vom Kamelhof Olmerswil in Neukirch an der Thur die teils misslichen Lebensumstände der Kamele im Nahen Osten.

Karin Stiffler und Ulli Runge stehen im Stall bei ihren Kamelen und weisen auf die Problematik «Kameltransporte im Nahen Osten» hin. Die Tafel ist an der Ausstellung zu sehen. Bild: Yvonne Aldrovandi

Es bietet sich geradezu ein idyllisches Bild: Friedlich stehen die Kamele im Stall nebeneinander, schnappen sich ab und zu einen Happen Heu und kauen diesen genüsslich. Man spürt es sogleich – die Tiere fühlen sich sichtlich wohl auf dem Kamelhof Olmerswil in Neukirch an der Thur. Kaum jemand würde glauben, dass viele Kamele, die zum Beispiel im Nahen Osten leben, niemals so gute Bedingungen vorfinden. Eine artgerechte Tierhaltung ist in manchen Ländern der Welt ein Fremdwort. Karin Stiffler und Ulli Runge betreiben seit 2008 den Kamelhof Olmerswil.

Mit einer permanenten Ausstellung, die anlässlich des Weltkameltages am 22. Juni dieses Jahres eröffnet wurde, möchten die beiden die Öffentlichkeit sensibilisieren, informieren und aufklären zu den drei Themen: «Kameltransporte im Nahen Osten», «Kamelmärkte im Nahen Osten» sowie «Landwirtschaftliche Nutzung von Kamelen». Im Fokus der Ausstellung steht das Engagement für das Tierwohl. Die Besucherinnen und Besucher sollen daran erinnert werden, dass Kamele nicht einfach nur eine Sache sind, sondern Lebewesen, die ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit haben.

Die Ausstellung wurde lanciert von der Tierschutzorganisation Animals’ Angels. Ihr Ziel ist es, die Lebens-, Transport- und Schlachtbedingungen der Nutztiere zu verbessern. Die beiden Kamelhofbesitzer Karin Stiffler und Ulli Runge arbeiten eng mit Animals’ Angels zusammen und bieten ihre fachliche Unterstützung an.

Kamele werden in mancher Hinsicht brutal misshandelt

Viele Leute hätten das Gefühl, dass das Umfeld für Kamele im Nahen Osten stimmen würde, sagt Ulli Runge und ergänzt: «Was dort aber teilweise abgeht, ist einfach nur schrecklich. Kamele werden in mancher Hinsicht brutal misshandelt.» Wie alle Nutztiere würden auch Kamele transportiert. Oft seien tage- oder wochenlange Strecken zu einem Tiermarkt oder zum nächsten Schlachthaus.

Die Länder des Nahen Ostens würden beispielsweise Schlachtkamele für ihre lokale Fleischproduktion aus afrikanischen Ländern importieren – allen voran aus dem Sudan und Somalia. «Tiertransporte stellen eine Belastung für die Kamele dar – sie werden aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, mit unbekannten Artgenossen auf engstem Raum und oft unter katastrophalen Bedingungen transportiert. Damit die Kamele beim Transport nicht aufstehen können, würden ihnen häufig aus einschneidenden Materialien wie Heuschnüre und dünner Draht die Beine zusammengebunden, und dies oft über Tage. «Ein grober bis sehr brutaler Umgang mit den Kamelen ist leider vielerorts trauriger Alltag», erklärt Karin Stiffler. Erschöpfte, kranke und verletzte Tiere würden trotz Transportunfähigkeit und ohne tierärztliche Behandlung verladen und transportiert. «Es gibt kein geschultes Personal. Es fehlt an Fachkenntnis und Verständnis für die Tiere», bedauert Ulli Runge. Ziel von Animals’ Angels sei es, unter anderem Aufklärungsarbeit, Schulungen und Trainings vor Ort für Tierärzte, Händler und Kamelbesitzer anzubieten.

Weltweit 35 Millionen Tiere und die Nachfrage steigt

Auf Kamelmärkten, die in der Regel wöchentlich oder täglich stattfinden, würden Kamele verkauft oder versteigert. Je nach Handelspraktik und örtlichen Traditionen würden die Tiere sogar Tage bis Wochen auf den Märkten bleiben. Dort hätten die Tiere oft keinen oder nur sehr limitierten Zugang zu Wasser – und dies bei extrem hohen Temperaturen. Animals’ Angels kontrolliert die Kamelmärkte im Nahen Osten, dokumentiert Tierschutzprobleme und bringt sie bei den zuständigen Behörden und Regierungen vor.

Die weltweite Kamelpopulation beläuft sich derzeit auf über 35 Millionen Tiere. Noch immer dürfen viele Kamele in Wüsten oder Steppen leben. Doch mit der steigenden Nachfrage nach Kamelmilch und -fleisch nimmt auch die Zahl der Kamele in Landwirtschaftsbetrieben stetig zu. Während viel in die Modernisierung von Zucht- und Melkmethoden investiert wird, bleibe der Schutz der Tiere in der aufkommenden Kamelindustrie bisher auf der Strasse.

In Olmerswil leben derzeit 20 Kamele, Lamas und Alpakas, verschiedene Vögel sowie diverse wüstenbewohnende Terrarientiere. Von der Grösse her ist der Hof in Neukirch an der Thur nicht mit den meisten Tiergärten vergleichbar, orientiert sich aber trotzdem an den Leitzielen moderner wissenschaftlich geführter Zoos. Nebst gesunden Kamelen, die beispielsweise für Kameltrekkings und kürzere Ausritte eingesetzt werden, führen Karin Stiffler sowie Ulli Runge, gelernter Zootierpfleger, auch einen Gnadenhof für ältere und kranke Kamele. Die Lebenserwartung der Kamele liegt bei etwa 30 Jahren. Kamele mögen nicht nur Wärme, sondern auch trockene Kälte – nasses Wetter hingegen nicht. In diesem Sommer herrsche daher eigentlich ideales Kamelwetter, sagt Karin Stiffler.

Aber worin liegt der Unterschied zwischen einem Kamel und einem Dromedar? Ulli Runge beginnt zu lachen und erklärt: «Beides sind Kamele und daher gibt es keinen Unterschied. Was landläufig als Kamel bezeichnet wird, ist faktisch ein Trampeltier. Trampeltiere haben zwei Höcker, Dromedare besitzen nur einen Höcker.»