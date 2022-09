Tauschhandel Rosengruppe Thurgau führt am Samstag in Hohentannen ihre Börse für Pflanzen und Gartenartikel durch Bereits zum elften Mal findet diesen Samstag die stets gut besuchte Pflanzenbörse statt. Wiederum sind Thomas und Erika Stark mit ihrem Hof im Weiler Oetlishausen die Gastgeber.

Die letztjährige Pflanzenbörse in Hohentannen war die fünfte auf dem Hof der Familie Stark in Oetlishausen. Bild: Christoph Heer (Oktober 2021)

Zusammen mit der organisierenden Rosengruppe Thurgau freut sich das Gastgeberehepaar Stark auf einen regen Tauschhandel der hoffentlich zahlreichen Besucherinnen und Besucher an diesem Samstag. «Bevor wir mit der Pflanzenbörse auf den Hof von Thomas Stark umzogen, fand sie bei Fredi Keller in Schweizersholz statt. Schon da zeigte sich, dass dieser Anlass nicht nur bei den Mitgliedern der Rosengruppe Thurgau äusserst beliebt ist», sagt Hans Baumann, selbst Mitglied der besagten Gruppe. Und Thomas Stark ergänzt, dass auch wiederkehrend zahlreiche Bewohner der Gemeinde Hohentannen zur Börse kommen.

«Ab an die Pflanzenbörse» heisst es deshalb auch dieses Jahr wieder für alle Gartenfreunde, die dort Pflanzen erwerben, tauschen oder verkaufen können. Zudem schätzen die Besucherinnen und Besucher das gemütliche Beisammensein unter Gleichgesinnten, weshalb auch heuer wieder eine kleine Festwirtschaft bereitsteht. So entwickeln sich auch immer wieder Fachgespräche unter den Hobbygärtnern. «Speziell ist in diesem Jahr die Demonstration von der Floristin Flavia Kern, vom Kradolfer Blumengeschäft Gschwend. Sie wird zeigen, wie man einen Blumenstrauss korrekt bindet, darauf freuen wir uns sehr», sagt Hans Baumann.

Für Pflanzenfreunde und Hobbygärtner wird sich ein kleines Paradies auftun. Das Angebot reicht von Kürbissen über Trockenblumen, von Bienenhotels über Taglilien bis hin zu Wollziest und chinesischen Spaltkörbchen. Thomas Stark bestätigt, die Besucherschar vergrössere sich von Jahr zu Jahr, weswegen die Organisatoren auch keinen Aufwand scheuen.