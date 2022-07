SULGEN «Super, wenn man Freunde von einst trifft»: Schülerinnen und Schüler suchen den Jugendtreff oft und gerne auf Am vergangenen Wochenende lud die Offene Jugendarbeit Common (Sulgen und Kradolf-Schönenberg) in ihren Jugendraum zum jährlich stattfindenden Tag der offenen Tür ein.

Die Sängerinnen Lenya Carvalho und Milena Berschauer stellen am Tag der offenen Tür ihr Talent unter Beweis. Bild: Christoph Heer (Sulgen, 3. Juli 2022)

Mit Gesang, Führungen durch den Jugendraum, Luftballone modellieren und kulinarischen Höhepunkten liessen sich die Besucher von A bis Z verwöhnen. «Immer wieder helfe ich in unserem Jugendraum mit. Sei das hinter den Tresen oder einfach dort, wo es mich braucht», sagt Noa Della Lucia (15) aus Kradolf.

«Das Coolste ist aber schon, wenn wir spannende Spiele am Töggelikasten oder auf dem Tischtennis- und Billardtisch austragen», sagt Noa weiter. Zudem betont er am sonntäglichen Tag der offenen Tür, dass er es geniesst, wenn Freunde vorbeikommen, die er unlängst aus den Augen verloren hat.

«Miteinander Zeit verbringen und gute Gespräche führen, das ist ja auch Sinn und Zweck unseres Treffs.»

Jugendliche fühlen sich im «Common» wohl

Gleichzeitig machen sich Milena Berschauer (13) aus Bischofszell und Lenya Carvalho (13) Kradolf auf der Bühne bereit. Am Freitagabend, am Samstag und am Sonntag beweisen sie, dass sie gesanglich schon so einiges draufhaben. Dass dabei die Technik nicht versagt, dafür ist Treffleiter Roger Schümperli besorgt.

Cooles Trio: Noa Della Lucia, Milena Berschauer und Lenya Carvalho. Bild: Christoph Heer (Sulgen, 3. Juli 2022)

Es ist ein stetes Kommen und Gehen der Besucher, wobei die meisten am Buffet kräftig zulangen. Hamburger, Kuchen, Hotdog, Toast und natürlich feine Drinks dürfen an diesem Anlass nicht fehlen.

Auf die Frage, ob sie denn mit ihrem Leiter, Roger Schümperli, zufrieden seien, ertönt es unisono: «Er ist echt cool!» Noa Della Lucia erklärt, dass die Jugendlichen ziemlich freie Hand hätten:

«Man lässt uns machen und hat immer

ein offenes Ohr für unsere Anliegen,

egal, worum es sich handelt.»

Treffleiter erhält ab August Unterstützung

Dass der Jugendraum Common äusserst beliebt ist, zeigen die Besucherzahlen. «An einem Freitagabend sind oft über 50 Jugendliche anwesend. So macht es natürlich auch für uns noch mehr Spass», sagt Roger Schümperli. Unterstützung erhält er auf das neue Schuljahr hin von Rebeca Toke-Bodmer. Sie stösst im August zum Jugendtreff-Team und freut sich darauf. «Ich werde mich insbesondere für den Mädchentreff einsetzen», sagt sie.

Besucherinnen und Besucher lassen es sich vor dem Jugendraum im Schatten der Bäume gut gehen. Bild: Christoph Heer (Sulgen, 3. Juli 2022)

Am Tag der offenen Tür stehen prachtvolle, selbst gemalte Bilder zum Verkauf. Da lohnt es sich, ein Schnäppchen zu machen. Die Sujets reichen vom Regenbogen über die Avengers bis hin zur Piratenflagge oder einer Fahne von Real Madrid. Malen, basteln, sportliche Betätigungen und viel Spass – im «Common» läuft immer etwas.