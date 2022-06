SULGEN «Wir sind überzeugt, dass die Technologie der Girsberger-Gruppe Zukunft hat» Mit einem Tag der offenen Tür und dem festlichen Grand Opening haben die Firmen Girmatic und Girtec ihren neuen Standort an der Palmenstrasse gefeiert.

Zukunftsforscher Jörg Eugster, flankiert von Monika und Christoph Girsberger. Bild: Martin Sinzig (Sulgen, 25. Juni 2022)

Zweieinhalb Jahre nach dem Bezug war es endlich so weit: Die Girsberger-Gruppe konnte den Neubau an der Palmenstrasse 1 gebührend einweihen. In der modernen und zweckmässigen Industriebaute waren bereits Anfang 2020 die Firmen Girmatic AG und Girtec AG zusammengeführt worden und damit alle Aktivitäten in den Bereichen Medizintechnik, Hydraulik, Pneumatik und Joystick-Anwendungen.

Grosses Interesse seitens der Bevölkerung

Einer breiten Öffentlichkeit präsentierte sich die Girsberger-Gruppe am Tag der offenen Tür vom Samstag. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsentierten stolz, wie sie innovative Ideen mit Passion in technologische Produkte umsetzen, vor allem für Kunden aus der Werkzeugmaschinenbranche, aus der chemischen und der Lebensmittelindustrie sowie aus der Verfahrens-, Bahn- und Medizintechnik.

Schon am Samstagmorgen herrschte auf dem Firmengelände ein reger Betrieb. Die Parkplätze auf dem Gelände waren zuweilen voll besetzt und die von der Festwirtschaft angebotenen Grillwürste wurden restlos verzehrt. «Wir sind überwältigt und dankbar für das grosse Interesse der lokalen Bevölkerung», zogen Monika und Christoph Girsberger am Montag Bilanz.

Faszinierender Ausblick in die Zukunft

Produktpräsentationen und ein spannungsgeladenes, festliches Rahmenprogramm prägten das am Donnerstag zuvor ausgerichtete Grand Opening. Vor rund 100 Gästen dankte Gemeindepräsident Andreas Opprecht der lokal verwurzelten Inhaberfamilie für das Vertrauen in den Standort Sulgen, für die grossen Investitionen und für die Arbeitsplätze. Er sagte: «Wir sind überzeugt, dass die Technologie der Girsberger-Gruppe Zukunft hat.»

Spannende Gedanken und Anregungen vermittelte der Zukunftsbotschafter Jörg Eugster. Von einer Zeitreise aus der Zukunft zurückgekehrt, schilderte der Digitalisierungsexperte, wie Menschen dereinst nicht mehr mit Smartphones, sondern mit Augenimplantaten kommunizieren, wie es dank der Verkehrsregelung durch «Cloud»-Systeme keine Staus mehr gibt und wie Flugzeuge mit Biotreibstoff fliegen.

Eugster führte vor Augen, dass gewisse Zukunftstechnologien bereits Realität sind, so zum Beispiel autonome Fahrzeuge, der 3D-Druck oder die künstliche Intelligenz. «Die Technologie ist schon da», betonte der erfolgreiche Internetunternehmer. Er empfahl, sich immer wieder neu zu erfinden, offen und neugierig zu sein und das zu tun, was man am liebsten macht, um auf die digitale Zukunft vorbereitet zu sein.