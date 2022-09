Strom Fake News auf SRF: Die Strompreise in Bischofszell steigen eben doch Im Schweizer Fernsehen war zu sehen, dass Bischofszell zum exklusiven Kreis der Schweizer Gemeinden gehört, die den Strompreis nicht erhöhen. Das war allerdings eine Falschmeldung, bestätigt Stadtpräsident Thomas Weingart.

Die Tagesschau am Dienstagabend vermeldete, dass 2023 in vier Schweizer Gemeinden der Strompreis gleich bleibe – unter anderem auch in Bischofszell. Bild: Screenshot SRF Tagesschau vom 6. September 2022

Bischofszell als eine von nur vier Gemeinden in der Schweiz, in denen im kommenden Jahr der Strompreis gleich bleibt? Diese Info flimmerte am Dienstagabend über die Bildschirme des Landes, bei allen, die die Hauptausgabe der Tagesschau eingeschaltet hatten. Mit Kreuzlingen war sogar noch eine weitere Thurgauer Stadt in diesem exklusiven Kreis.

Auch Bischofszells Stadtpräsident Thomas Weingart erwischte diese Meldung auf dem falschen Fuss.

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell. Bild: Belinda Schmid

«Ich bin selber erschrocken, als ich am Dienstag die Tagesschau gesehen habe.»

Das sagt der Magistrat, als er mit diesen Zahlen konfrontiert wird. Er könne aber diese Falschinformation dementieren, so Weingart.

Panne bei der Übermittlung der Daten an die ElCom

Wie es zu diesem Missgeschick kommen konnte, erklärt der Geschäftsleiter der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell, Peter Bulgheroni. Jede Gemeinde teile der ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) jeweils vorgängig die Strompreise für das kommende Jahr mit. Offensichtlich sei nun bei der Übermittlung der Daten sowohl aus Bischofszell wie auch aus Kreuzlingen etwas schiefgelaufen, sodass die ElCom schliesslich falsche Angaben hatte und diese wiederum den Medien – so auch dieser Zeitung – zur Verfügung gestellt habe.

In der aktuellen geopolitischen Situation wäre ein Gleichbleiben des Strompreises natürlich bestes Standortmarketing für Bischofszell gewesen, doch Strombezüger der Rosenstadt haben sich zu früh gefreut. Auch hier steigen die Preise an. Im Vergleich zu diesem Jahr (Niedertarif 6,4/Hochtarif 9,8 Rappen pro Kilowattstunde) zahlen Haushalte im Jahr 2023 neu 14,7 und 22,3 Rappen. Die Netznutzung steigt für Haushalte ebenfalls moderat an: Im Niedertarif von 7,2 auf 7,7 Rappen pro Kilowattstunde, und im Hochtarif sind es 12,1 statt 11,3 Rappen.*