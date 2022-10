Stadtführung Vom Bischof zum Plumpsklo Wenn Stadtführerin Ruth Keller durch die Gassen von Bischofszell führt, dann wird eine längst vergangene Zeit wieder lebendig.

Stadtführerin Ruth Keller in der Altstadt von Bischofszell. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell,

7. Oktober 2022)

Man muss sich nicht anmelden. Zur öffentlichen Stadtführung kann gehen, wer gerade Lust hat. Freitagabend waren es ein halbes Dutzend, das sich beim Bogenturm versammelte, «ohne Torschlusspanik, denn das Stadttor wird sich nicht beim Einbrechen der Dunkelheit schliessen», spannte Stadtführerin Ruth Keller den Bogen in eine Zeit, als Nachtwächter noch für Ruh und Ordnung sorgten.

Ruth Keller versteht es, ihre Zuhörer in in eine längst vergangene Zeit mitzunehmen, sie lässt Stadtgründer Salomon den III. und dessen steile Karriere wieder aufleben. Oder Frau Lieb, in deren Haus das verhängnisvolle Feuer ausgebrochen ist und zum verheerenden Stadtbrand führte. Bei einem Abstecher ins Museum erläutert Ruth Keller anhand des Stadtmodells, welche Häuser verschont geblieben sind und welche neu aufgebaut wurden. Und ja, es gibt eine Stadtmauer: «Man sieht sie nur nicht überall, weil die Häuser direkt an die Stadtmauer gebaut wurden.»

Ruth Keller erzählt, wie sich die Stadt weiterentwickelt hat, ein neuer Stadtteil entstanden ist und wie Bischofszell dank seiner feinen Leinenstoffe bekannt wurde. Die Stadtführerin zieht ein blütenweisses Leinensäckchen aus der Tasche, dessen Stoff tatsächlich aus jener Zeit stammt. Weiter geht die Führung zum Bürgerhof, einst das heilig Geist Spital und weiter zur Kirchgasse, wo noch ein kleiner Apéro auf die zufriedenen Teilnehmer wartete.

«Die Führung hat mir sehr gut gefallen, es war unterhaltsam, lebendig erzählt», sagt Pia Krucker aus Hauptwil. Sie kenne Bischofszell gut und habe doch wieder Neues erfahren. Larissa Hauser und Christoph Krüsi wohnen seit sieben Jahren in Bischofszell.

«Es wurde Zeit, dass wir uns über unseren Wohnort mehr informieren – es war spannend zu erfahren, wie es früher hier war.»