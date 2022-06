SCHÖNENBERG Auf den Spuren von Noelle Maritz: Der FC KS-Sulgen bildet junge Mädchen aus Trainer Urs Spiri sieht seine nimmermüden Bemühungen belohnt. Nach einem harzigen Start vor fünf Jahren besuchen heute zwei Dutzend Mädchen regelmässig das wöchentliche Training in Schönenberg.

Training auf dem Sportplatz an der Schwimmbadstrasse in Schönenberg. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 25. Mai 2022)

Wenn im Juli in England 16 Teams, darunter die Schweiz, die Fussball-Europameisterschaft der Frauen austragen, werden wohl auch junge Mädchen im AachThurLand die Spiele gespannt vor dem Fernseher verfolgen. Das ist nur auf den ersten Blick erstaunlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen führt der FC KS-Sulgen (die Initialen KS stehen für Kradolf-Schönenberg) nämlich mit Erfolg eine eigene Abteilung für Nachwuchs-Fussballerinnen.

Den Boom ausgelöst hat Urs Spiri, der vor fünf Jahren begann, eine Trainingsgruppe für Mädchen auf die Beine zu stellen. Harzig sei der Start gewesen und es habe eines langen Atems bedurft, räumt der Schönenberger ein.

Umso mehr freut es ihn heute, dass er mit seinen Bemühungen nicht nachgelassen hat. Das einst zarte Pflänzchen Frauenfussball hat sich zu einem beachtlichen Baum entwickelt und ist zum Stolz des Vereins geworden. Waren vor Spiris Initiative keine Mädchen im Verein gemeldet, so beträgt deren Anteil heute etwa 20 Prozent.

Das Gewinnen steht nicht im Vordergrund

Das von Urs und Ariane Spiri jeden Mittwochabend auf dem Sportplatz an der Schwimmbadstrasse in Schönenberg geleitete 90-minütige Training (17.45 bis 19.15 Uhr) wird regelmässig von zwei Dutzend Mädchen mit den Jahrgängen 2009 bis 2014 besucht. Vertreten sind derzeit sechs Nationen, womit das Projekt auch wertvolle Dienste im Rahmen der Integration leistet.

Trainer Urs Spiri erklärt den Mädchen die nächste Trainingseinheit. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 25. Mai 2022)

Trotz des gestiegenen Interesses reicht es noch nicht, um mit einer eigenen Mannschaft am regulären Meisterschaftsbetrieb teilnehmen zu können. «Wir haben deshalb mit dem FC Weinfelden-Bürglen und dem FC Märstetten eine Spielgemeinschaft gebildet», erklärt Urs Spiri. Da er auch Trainer der D-Junioren (Jahrgänge 2009 bis 2011) ist, kann er gut Vergleiche anstellen. «Das Schöne bei den Mädchen ist, dass ihnen das Gewinnen nicht so wichtig ist wie den Buben, die man auch anders behandeln muss. Bei ihnen geht es schon härter zu und her.»

Drei Mädchen sagen, warum sie Fussball spielen

Ladina Rentsch aus Schönenberg ist bereits seit vier Jahren dabei. Die Zehnjährige bezeichnet sich als gute Verteidigerin mit einem scharfen Schuss. Sie sagt:

«Ich besuche das Training, weil es mir grossen Spass macht und auch Freundinnen von mir mitmachen.»

Elea Ramsauer gehört mit neun Jahren zu den Jüngeren in der Trainingsgruppe. Schon Vater hat Fussball gespielt, heute ist er das Vorbild seiner Tochter. Im Ton einer Expertin sagt sie:

«Ich schiesse gerne scharf, aber nicht mit dem Spitz, sondern mit dem Innenrist.»

Lejla Memedi ist ihrem Bruder in den FC gefolgt. Die Zehnjährige aus Schönenberg spielt meistens im Angriff und liebt es, mit dem Ball zu jonglieren. Sie sagt:

«Es ist cool, Matches zu spielen. Verlieren finde ich nicht so schlimm, der Spass ist mir wichtiger.»

Der Trainer ist auch Pädagoge

Ob Spiris Mädchen einmal in die Fussstapfen von Noelle Maritz, der oftmaligen Nationalspielerin aus Erlen, treten werden, steht in den Sternen. Doch selbst wenn das nicht der Fall sein wird, kann der Wert der sportlichen Betätigung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Training dient nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern ermöglicht auch wertvolle Kontakte mit Gleichaltrigen in einer Gruppe, in der alle dieselben Rechte und Pflichten haben.

Den Mädchen macht der Trainingsbesuch sichtlich Spass. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 25. Mai 2022)

Urs Spiri ist nicht nur als Übungsleiter gefordert, sondern muss auch als Pädagoge mit Fingerspitzengefühl zum Gelingen der Ausbildung beitragen. Drill hat in seinen Trainingseinheiten keinen Platz. Er betont:

«Die Mädchen sollen in erster Linie Freude am Fussballsport haben.»

Im Fokus stünden daher auch nicht Kondition, Athletik und Taktik, sondern die Schulung koordinativer Fähigkeiten und das Erlernen eines altersgerechten, sozialen Verhaltens.

Das Bedürfnis, das Gelernte anzuwenden und sich mit anderen zu messen, ist bei den Mädchen aber durchaus vorhanden. Sie sind ehrgeizig. Und so endet jedes Training, das im Winterhalbjahr in die Kradolfer Mehrzweckhalle verlegt wird, zur allseitigen Freude mit einem Match fünf gegen fünf. Nach einer kurzen Verschnaufpause nehmen die Mädchen auf dem Heimweg die Gelegenheit wahr, ausführlich über strittige Szenen und schöne Tore zu diskutieren.