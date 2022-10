Bischofszell Marco Zappa eröffnet die Literaria-Saison Der Tessiner Liedermacher spielt am übernächsten Wochenende in der Aula Sandbänkli in Bischofszell.

Daria und Marco Zappa treten in der Aula Sandbänkli auf. Bild: PD

Einen Tessiner Abend «voller Wärme, Musik und Ehrlichkeit» versprechen die Veranstalter des Kulturvereins Literaria am übernächsten Samstag, wenn der 73-jährige Liedermacher Marco Zappa in der Rosenstadt zu Gast sein wird. Seit 55 Jahren steht der Multiinstrumentalist mittlerweile auf der Bühne. Doch er ist nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein blendender Geschichtenerzähler. Davon können sich die Besucherinnen und Besucher in der Aula Sandbänkli überzeugen.

Marco Zappa bringt aber mit Daria Zappa (Geige, Vocals) und Stefania Verità (Cello) nicht nur neue Musikerinnen mit, sondern mit «Grazie Guglielmo» auch gleich ein neues Album, das nebst wunderbaren Melodien, jazzig-bluesigen Arrangements und Improvisationen auch kritische Töne und tiefe Gedanken über das Leben beinhaltet – alles auf Italienisch und in verschiedenen Dialekten gesungen und auch immer von Marco Zappa in dessen Tessiner «Schwiizerdütsch» moderiert.

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei «Bücher zum Turm» an der Marktgasse 2 in Bischofszell, eine Reservation ist aber auch via E-Mail an info@literaria.ch möglich.