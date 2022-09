Literatur Bischofszell verleiht «Die goldene Schreibfeder» Fast 80 Beiträge gingen für die 4. Ausgabe des Schreibwettbewerbs ein. Am 24. September ist die Preisverleihung.

Die Organisatorinnen des Schreibwettbewerbs: Sandra Müller, Marion Herzog und Michèle Minelli. Bild: Georg Stelzner

Die Mitglieder der Jury hatten am 18. August im Geschäft «Bücher zum Turm» angesichts der zahlreichen Texte alle Hände voll zu tun. Es wurde lange diskutiert. Fachkundig, aber auch leidenschaftlich, denn auf die leichte Schulter wollte man die Rangierung nicht nehmen. Inzwischen stehen die Finalistinnen und Finalisten des zum vierten Mal ausgetragenen Bischofszeller Schreibwettbewerbs «schreibLust & leseNacht» fest.

Programm der Lesenacht In der Kategorie Kinder werden die fünf Finalistinnen und Finalisten in der Bibliothek am Hechtplatz auf den ersten Platz hoffen. Es sind dies Matija Frauchiger und Lorena Herzog, beide aus Bischofszell, Aiyana Schefer aus Zihlschlacht, Nino Steinmann aus Oberbüren und Anna Torre aus Bernhardzell. Die fünf besten Texte werden präsentiert und die Sieger gekürt. Sandra Müller moderiert den Anlass, der von 14 bis etwa 16 Uhr dauert, und Zauberer Lenny wird für magische Momente sorgen. In den Kategorien Jugendliche und Erwachsene sind die Finalistinnen Sara Brändle aus Kradolf, Celeste Bürki aus Hauptwil und Malina Heymann aus Frauenfeld (Jugendliche), sowie Daniel Badraun aus Schlattingen, Kathrin Berger aus Zürich, Regula Granwehr aus St.Gallen Winkeln, Petra Haas aus Matzingen und Katharina Michel aus Amriswil (Erwachsene). Die Veranstaltung im «Bistro zu Tisch» beginnt um 18 Uhr mit einem reichhaltigen Apéro-riche-Buffet (15 Franken pro Person, Anmeldung bis 17. September an buecherzumturm@bluewin.ch). Um 19.30 Uhr beginnt das Finale mit den besten Texten. Moderiert wird der Abend von Autorin Michèle Minelli und The Acoustic 2 spielen Musik. (man)

Am Samstag, 24. September, werden die von der Jury für würdig befundenen Autorinnen und Autoren ihren Text einem gespannten Publikum präsentieren. Sie dürfen auf einen Jury-Preis sowie auf die «Goldene Schreibfeder» hoffen. Die Veranstaltung ist in zwei Teile gegliedert: Die fünf Kinder werden ab 14 Uhr in der Bibliothek am Hechtplatz ihren Auftritt haben; die Jugendlichen und die fünf Erwachsenen sind dann am Abend im «Bistro zu Tisch» an der Reihe. Wer den renommierten Preis «Die goldene Schreibfeder» in den drei Kategorien mit nach Hause nehmen kann, entscheidet jeweils das Publikum. Eine gekonnte Präsentation und eine grosse Fangemeinde verbessern dabei die Chancen auf den Sieg. In sämtlichen Kategorien werden zusätzlich drei Jury-Preise verliehen.

Marion Herzog, Michèle Minelli und Sandra Müller, die Organisatorinnen des Schreibwettbewerbs, freuen sich, wenn viele Leute an einer Lesenacht voller Poesie, Wortakrobatik und Schreiblust teilnehmen. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte erwünscht. Aufgrund der beschränkten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich.