Königin der Blumen Rosenstadt im Rosenmeer: Die Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche ist eröffnet Stadtpräsident Thomas Weingart eröffnete am Samstag vor dem Rathaus die Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche. Diese dauert noch bis zum kommenden Wochenende.

Am Eröffnungstag der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche strahlen die Ehrendamen mit der Sonne um die Wette. Bild: Donato Caspari (Bischofszell, 18. Juni 2022)

Unzählige Rosen und strahlender Sonnenschein: Stimmiger hätte die Kulisse gar nicht sein können. Am Samstagvormittag fand die Eröffnungsfeier der 19. Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche vor dem Rathaus statt.

«Wie hat die Menschenseele in den letzten beiden Jahren ohne Rosenwoche gelitten. Nun ist sie wieder da.»

Das sagte OK-Präsident Bernhard Bischof. Nebst den zahlreichen Ehrengästen durfte er auch eine grosse Besucherschar begrüssen.

25 Bilder 25 Bilder Bischofszell 18.06.2022 TG / Eröffnungstag der Bischofszeller Rosen und Kulturwoche 2022. Donato Caspari / caspfoto.ch / chmedia

Bischof bedankte sich bei allen, die zum Erfolg dieses Anlasses beigetragen haben. Es sei ihm bewusst, dass es nicht leicht gewesen sei, nach dem zweijährigen Corona-Unterbruch und der aktuellen Weltlage die nötige Energie und Kreativität aufzubringen. «Ich möchte es nicht unterlassen, auch an unsere Mitmenschen aus der Ukraine zu denken, die in Bischofszell vorübergehend Sicherheit gefunden haben. Die Rose verbindet Menschen und nimmt Anteil an Schicksalen und Trauer. Die Rose strahlt aber auch Freude aus und vermittelt Zuversicht und Hoffnung.»

Thomas Weingart bei seiner Rede, im Hintergrund Bernhard Bischof. Bild: Donato Caspari (Bischofszell, 18. Juni 2022)

Nach seinem Trompetenspiel liess Turmwächter Albert Glauser einen Schlüssel an einer Kordel vom Altan des Rathauses herunter. Mit diesem Schlüssel konnte Stadtpräsident Thomas Weingart die diesjährige Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche symbolisch eröffnen sowie Tür und Tor aufmachen für Rosen- und Gartenfreunde aus dem In- und Ausland.

Eine Luftmatratze dient als Arche

Die Rosen- und Kulturwoche steht unter dem Motto «Wunderbare Rosenwelt». «Reisst uns diese Welt bald von der Leine?», fragte sich Weingart, während er einen Weltkugel-Luftballon steigen liess. Der Stadtpräsident schlug vor, eine Arche zu bauen, wie Noah es getan hatte, um diese gemeinsam zu besteigen. Er forderte den anwesenden neuen Gemeindepräsidenten von Hauptwil-Gottshaus auf, diese Arche zu bauen.

Marc Ringeisen aus Hauptwil bläst die Luftmatratze «Arche Rosa» auf. Bild: Donato Caspari (Bischofszell, 18. Juni 2022)

Marc Ringeisen habe bereits seine Feuertaufe an seiner ersten Gemeindeversammlung, die er vor wenigen Tagen geleitet hat, bestanden. Nun galt es für ihn, auch noch die Rosentaufe zu bestehen und die Luftmatratze «Arche Rosa» in Form einer Rose aufzublasen. «Auf dieser Arche fühlt man sich in Sicherheit – steigen Sie ein und geniessen Sie eine unbeschwerte und friedliche Zeit auf dem Rosen-Luftschiff», sagte Thomas Weingart.

Nicht nur die Altstadt von Bischofszell steht ganz im Zeichen der Rose. Bild: Donato Caspari (Bischofszell, 18. Juni 2022)

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von der Stadtmusik Bischofszell. Die Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche dauert noch bis nächsten Sonntag. Im Internet sind unter www.bischofszellerrosenwoche.ch weitere Informationen zu finden.