Jubiläum Tierklinik Lindenhof in Oberegg bei Bischofszell feiert ihr 40-jähriges Bestehen Die Veterinärmedizin habe die letzten Jahre einen Quantensprung gemacht, sagt Tierärztin Fabienne Veillard. Auch das Berufsbild habe sich verändert: vom Allrounder hin zum Spezialisten.

In der Klinik wird die Katze mit doppeltem Beinbruch operiert. Bild: PD

Auf dem grün eingedeckten Operationstisch liegt eine Patientin – der Chirurg operiert einen doppelten Beinbruch. Daneben liegen sämtliche notwendigen, sterilen Instrumente bereit. Im Hintergrund steht ein Monitor, der unter anderem die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung der Verletzten misst. Was hier aussieht wie in einem Krankenhaus, ist in Wirklichkeit der Operationssaal der Tierklinik Lindenhof in Oberegg bei Bischofszell. Bei der Patientin handelt es sich um eine junge Katze, die von einem Auto angefahren wurde. Die Brüche an einem Vorder- und einem Hinterbein werden mit implantierten Platten und Schrauben fixiert. «Nach der Operation bekommt das Büsi etwa vier bis sechs Wochen Zimmerarrest und anschliessend noch rund drei Monate Hausarrest», erklärt Tierärztin Fabienne Veillard, Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Tierklinik Lindenhof.

Nicht nur das Behandlungsspektrum in der Veterinärmedizin hat sich im Vergleich zu früher grundlegend verändert – sondern auch die Tierklinik Lindenhof. Was im Jahre 1982 als Nutztier- und Pferdeklinik begann, hat sich zur modernen Klinik für sämtliche Tierarten entwickelt. Heuer feiert die Klinik ihr 40-jähriges Bestehen. Gross- und Kleintiere werden hier ambulant oder stationär behandelt. In der Tierklinik Lindenhof arbeiten acht Tierärzte, acht Tiermedizinische Praxisassistentinnen (TPA), zwei TPA-Lernende und eine Praktikantin. Weitere spezialisierte Tierärztinnen und Tierärzte ergänzen das Team für die Bildgebung mittels Röntgen und Ultraschalluntersuchungen sowie für komplexe Operationen – beispielsweise Knochenbrüche und Gelenkchirurgien oder laparoskopische Eingriffe (Schlüssellochchirurgie). Der Tierklinik angegliedert ist die Kleintierpraxis Lindenhof in Romanshorn.

Tierärzte werden auf dem Hof weniger gebraucht

Fabienne Veillard, Tierärztin und Mitinhaberin der Tierklinik Lindenhof. Bild: PD

Traf der Tierarzt einst auf ein paar Kühe in einem Stall, sind in einem heutigen Grossbetrieb rund 150 Hochleistungskühe. Deshalb sei ein Trend zur Bestandesbetreuung zu sehen, erklärt Fabienne Veillard. Die Bestandesbetreuung sei eine gute Möglichkeit zur Gesunderhaltung einer Nutztierherde. Früher seien Tierärzte auch Gynäkologen gewesen. Heute könne beispielsweise die Trächtigkeitsdiagnostik vom Bauern selbst per Milchprobe durchgeführt werden. «Wir werden auf dem Hof weniger gebraucht. Gynäkologische Besuche sind nur noch bei Problemkühen nötig», führt die Tierärztin aus.

Die Veterinärmedizin sei durch eine steigende technische Entwicklung gekennzeichnet. Sie habe einen Quantensprung gemacht, sagt Fabienne Veillard. Nicht selten lassen sich Erkenntnisse aus der Humanmedizin auf die Veterinärmedizin übertragen – und auch umgekehrt. Auch habe sich das Berufsbild der Tierärzte verändert. Vor 40 Jahren sei ein Tierarzt noch ein Allrounder gewesen. Das Gebiet der Veterinärmedizin wird immer komplexer und umfangreicher – analog zum System in der Humanmedizin mit Hausärzten und Spezialisten. Seit einigen Jahren gibt es auch in der Veterinärmedizin Fachärzte – es sind Spezialisten auf verschiedenen Fachgebieten.

Daniel Boesch, Tierarzt und Leiter Kleintiere der Tierklinik Lindenhof. Bild: PD

Vor 40 Jahren gehörten vorwiegend Landwirte und Pferdebesitzer zur Kundschaft. Heute behandle man tendenziell mehr Klein- als Grosstiere in der Tierklinik Lindenhof. Es sei ein gesellschaftliches Phänomen, dass heutzutage viel mehr in ein Tier investiert werde – sei es Geld oder Zeit. Ein Haustier sei oftmals ein Familienmitglied, ein Weggefährte des Menschen, erklärt Tierarzt Daniel Boesch, Leiter Kleintiere im Lindenhof.

Lebenserwartung von Katzen hat sich verdreifacht

«Sowohl Haustiere wie auch Menschen haben von der veterinärmedizinischen Forschung der vergangenen 40 Jahre profitieren können. Während beispielsweise Leukose bei Katzen vor der Entwicklung entsprechender Tests und Impfungen eine ihrer Haupttodesursachen war, kommt diese Viruserkrankung heute selten vor. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Katzen hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Die Erkenntnisse aus der Forschung am Fel-Virus (Leukosevirus) der Katze kamen wiederum dem Menschen zugute bei der Erforschung eines anderen Retrovirus, dem HI-Virus, das AIDS verursacht», sagt der Tierarzt.

Immer häufiger würden auch tote Tiere kremiert. Ein würdevoller Abschied helfe vielen Tierhaltern bei der Trauerverarbeitung und bringe die Wertschätzung gegenüber dem geliebten Tier zum Ausdruck. Inzwischen gibt es einige Tierkrematorien in der Schweiz – ein erstes Pferdekrematorium in Kirchberg bei Bern.

Und wo wird die Tierklinik Lindenhof in weiteren 40 Jahren stehen? So rasante Sprünge werde es kaum mehr geben, meint Fabienne Veillard. Daniel Boesch könnte sich vorstellen, dass in einigen Jahren – nochmals mehr als bereits heute – mit Spezialisten aus dem In- und Ausland zusammengearbeitet wird. Weiterbildungen im Homeoffice und virtuelle Begegnungen wird es höchstwahrscheinlich vermehrt geben. Doch Roboter werden wohl nie Tiere ersetzen können. Tiere als Interaktions- und Lebenspartner des Menschen werde es bestimmt immer geben – vielleicht würden sie sogar noch wichtiger.