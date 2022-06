Das Weierbeizli auf dem Weiherdamm in Hauptwil erfreut sich grosser Beliebtheit. Diese provisorische Baute ohne Baubewilligung wird es in der kommenden Saison aber nicht mehr geben. Bauten auf dem Weiherdamm seien nicht erlaubt, sagte Gemeinderat Florian Gantenbein. Ein Baugesuch würde der Kanton wegen des Gewässerabstands kaum bewilligen. Weil man aber das Weierbeizli aufrechterhalten wolle, habe man nach einem anderen Standort gesucht und im Weiergärtli gefunden. Der Gemeinderat sei im Vergabeverfahren für die weitere Planung. Ziel sei es, dass das Beizli im Frühling 2023 am neuen Standort eröffnen zu können. (het)