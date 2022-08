HAUPTWIL Das Weiherbeizli braucht einen neuen Standort – an der Gemeindeversammlung muss abgestimmt werden Der Gemeinderat Hauptwil-Gottshaus möchte das Beizli vom Weiherdamm ins Weihergärtli verlegen. Nachdem das fakultative Referendum zustande gekommen ist, muss über die Vergabe der erforderlichen Arbeiten an der Gemeindeversammlung abgestimmt werden.

Das Beizli auf dem Hauptwiler Weiherdamm. Bild: Georg Stelzner (Hauptwil, 31. Juli 2022)

Die Vergabe der 72’000 Franken teuren Arbeiten für die Errichtung eines neuen Beizlis in Gestalt eines funktionalen Holzbaus musste gemäss Artikel 12 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Fünf Prozent der Stimmberechtigten können mit ihrer Unterschrift eine Abstimmung über dieses Geschäft verlangen.

Dazu wird es nun an der Gemeindeversammlung im Dezember kommen, haben doch 115 Bürgerinnen und Bürger ein solches Vorgehen verlangt. Das sind rund 40 Unterschriften mehr als nötig gewesen wären. Als künftiger Standort für das gastronomische Angebot ist das Weihergärtli, ein Areal beim Parkplatz an der Hauptstrasse, vorgesehen.

Gaststätte trägt zur Attraktivität des Dorfs bei

Das von Pius Hug geführte Weiherbeizli existiert als saisonaler Betrieb bereits seit einigen Jahren. Es erfreut sich nicht nur in der einheimischen Bevölkerung grosser Beliebtheit, sondern lockt auch immer wieder Gäste aus der Region nach Hauptwil. Alle zwei Jahre ist der Weiherdamm auch Schauplatz der kommunalen Bundesfeier.

Das Weiherbeizli trägt unbestritten dazu bei, dass die Gemeinde ihrem aktuellen Leitbild gerecht werden kann. Darin wird der Weiherdamm als «attraktive Begegnungszone» bezeichnet, und der Gemeinderat verspricht in diesem Papier, die Attraktivität der Begegnungszone Weiherdamm zu optimieren.

Bauauflage wird vorerst zurückgestellt

Im Laufe der Zeit expandierte das Beizli auf dem Weiherdamm sukzessive, was jedoch nichts am provisorischen Charakter der Einrichtung geändert hat. Das bedeutet aber auch, dass im Gemeinderat Handlungsbedarf besteht. Zum einen befindet sich das Lokal im Gewässerraum, zum andern ist der Abstand zur Strasse nicht gross genug. Die Lebensdauer des Beizlis am heutigen Standort war somit von vornherein nur begrenzter Natur.

Aufgrund des Zustandekommens des fakultativen Referendums hat der Gemeinderat beschlossen, die öffentliche Bauauflage für das Projekt «Beizli im Weihergärtli» vorerst zurückzustellen. Ursprünglich hätte die Auflage am 15. August beginnen sollen. Gemeindepräsident Marc Ringeisen erklärt:

«Wir möchten die Bevölkerung vorher über die neue Ausgangslage und deren Folgen informieren.»

Fakultatives Referendum und Bauauflage seien zwei verschiedene Geschäfte und dürften nicht vermischt werden. Es werde aber in absehbarer Zeit zur Auflage kommen, sagt der Gemeindepräsident.

Eröffnung ist für Frühling 2023 geplant

Ringeisen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass allfällige Einsprachen gegen das neue Projekt nicht den Status quo, also den Erhalt der Gaststätte am heutigen Standort, bewirken könnten. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass es am Ende gar keine Alternative mehr gebe.

Die Hoffnung, im Frühling 2023 auf die Eröffnung des neuen Weiherbeizlis anstossen zu können, ist aber berechtigt. Jedenfalls dann, wenn die beiden verbleibenden Hürden, die öffentliche Bauauflage und die Abstimmung an der nächsten Gemeindeversammlung, gemeistert werden.