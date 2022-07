Hauptwil Zu früh für Berliner Luft und Pornobrause STV Hauptwil-Gottshaus und MTY Hauptwil luden zur Weiherparty und zum Weiherfest.

Bier ist das Lieblingsgetränk der Partybesucher. Bild: Monika Wick

Das Weiherfest, das am Samstag in Hauptwil stattfand, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Anders sieht es bei der Weiherparty aus, zu der der STV Hauptwil-Gottshaus und der MTY Hauptwil tags zuvor eingeladen hatten. «Die Weiherparty entstand 2020 aus der Not heraus», erklärt OK-Präsident Reto Schiess. Wegen der coronabedingten Beschränkungen der Personenzahlen entstand die Idee, nebst Weiherfest einen zweiten Anlass zu organisieren, für den dieselbe Infrastruktur genutzt werden kann.

Die Organisatoren können sich vorstellen, den Anlass auch künftig durchzuführen. «Heuer findet die Party das erste Mal unter normalen Bedingungen statt. Wir müssen zuerst schauen, wie es läuft», sagt Schiess. Der Kolone nach zu urteilen, die sich bereits zu Beginn der Party an der Kasse gebildet hat, stehen die Chancen auf eine Weiterführung gut. Auf dem Gelände, das etwas kleiner ist als beim Weiherfest, tummeln sich viele Menschen. Sie essen, plaudern, tanzen zur Musik von DJ Halti oder geniessen einfach den lauen Sommerabend. Das Lieblingsgetränk der Party-Besucher scheint Bier zu sein. Um «Berliner Luft», «Weiher Frosch» oder «Porno Brause» zu konsumieren, ist es wohl noch zu früh.

«Das ist ein schöner Anlass, den wir als Hauptwiler mit unserem Besuch gerne unterstützen möchten», sagt Marco Müller. «Zudem ist die Musik hier sehr gut», fügt seine Ehefrau Anna hinzu. Fabienne und Luca Raguth-Tscharner aus Bürglen geniessen gerade eine Köstlichkeit aus der Festwirtschaft: «Als ehemaliger Hauptwiler ist der Besuch des Festes ein Muss.»