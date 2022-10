Flüchtlingsunterkunft Gemeinde Sulgen tätigt strategischen Hauskauf Die Gemeinde Sulgen hat eine Altliegenschaft an der Metzgergasse 1 im Oberdorf erworben. Ende Oktober soll das Haus als Unterkunft für Flüchtende bereitstehen.

Gemeindepräsident Andreas Opprecht und Gemeinderat Erwin Dreier vor der Liegenschaft Metzgergasse. Bild: Hannelore Bruderer

Es seien strategische Überlegungen gewesen, die den Gemeinderat im Februar dieses Jahres dazu bewogen hätten, den Kontakt mit der Erbengemeinschaft des verstorbenen Ehepaars Graf aufzunehmen, als bekannt war, dass diese die Liegenschaft an der Metzgergasse 1 verkaufen wolle, erklärt Gemeindepräsident Andreas Opprecht. «Auf dem Nachbargrundstück befindet sich unser Begegnungshaus, schräg gegenüber die Schulanlage Oberdorf. Langfristig halten wir uns mit dem Erwerb dieser Liegenschaft die Möglichkeit zur Entwicklung des öffentlichen Raums in diesem Bereich offen.»

Die Gemeinde hat die Liegenschaft, die von der Thurgauischen Kantonalbank geschätzt wurde, zum Marktpreis von 530'000 Franken erstanden. Der Kauf erfolgte über das Landkreditkonto. An der Gemeindeversammlung im November soll das Grundstück in das Verwaltungsvermögen überführt werden.

Neuer Nutzungszweck

Durch den Krieg in der Ukraine, vor dem viele Menschen in die Schweiz geflohen sind, musste der Gemeinderat seinen ursprünglichen Plan revidieren. Dieser sah nämlich vor, das Haus zu vermieten, bis sich ein Bedarf zur Nutzung durch die Gemeinde ergibt. Nun wird es zurzeit sanft renoviert und als Unterkunft für Flüchtende bereitgestellt. Die Flüchtenden aus der Ukraine mit dem Status S werden vom Kanton den Gemeinden zugewiesen. In Sulgen seien dies rund zwei Dutzend Personen, erklärt Opprecht. Diese sind derzeit bei Privaten oder in durch die Gemeinde angemieteten Wohnungen untergebracht.

Im August erfolgte eine weitere Zuweisung, für die der Kanton vorübergehend eine andere Lösung finden musste, da in Sulgen kein Wohnraum zur Verfügung stand. Er gibt zu bedenken, dass die Entwicklung des Ukraine-Konflikts und seine Auswirkungen schwer voraussehbar sind. «Die zuständigen Ämter beim Bund und den Kantonen gehen davon aus, dass sich die Flüchtlingslage im Winter verschärfen könnte», sagt er. Werden der Gemeinde Sulgen trotz dieser Einschätzungen keine zusätzlichen Flüchtenden zugewiesen, so besteht die Möglichkeit, nach Ablauf der bestehenden Mietverträge, Personen aus den derzeit angemieteten Wohnungen in die eigene Liegenschaft umzusiedeln.

Nur eine sanfte Renovation

Gemeinderat Erwin Dreier ist in Sulgen zuständig für das Ressort Soziales und Gesundheit und somit auch für die Betreuung von Flüchtenden und Asylsuchenden. Er koordiniert die nötigen Renovationsarbeiten an der Metzgergasse 1. «Es gibt nur eine sanfte Renovation, das sind vorwiegend Malerarbeiten», erklärt er. Etwas grösser fällt die Sanierung der Küche aus. An Decke war ein deutlich ausgebeulter Bereich zu erkennen. «Auslaufendes Wasser im darüberliegenden Badezimmer hat diesen Schaden verursacht», erklärt Dreier. Noch in Abklärung ist, ob und wie der Holzherd weiter genutzt werden kann. Die restliche, zwar veraltete, aber unbeschädigte Kücheneinrichtung soll erhalten bleiben. Ende Oktober sollte die Wohnung bezugsbereit sein.

Im Wohnzimmer im Erdgeschoss steht ein Esstisch, am Boden liegt ein Teppich und Vorhänge zieren die Fenster. Es sind intakte Gegenstände, die die Vorbesitzer der Gemeinde überlassen haben. Die vier Schlafzimmer im Obergeschoss sowie alle anderen Räume waren leergeräumt. Nach einem Aufruf der Gemeinde haben Einwohner Möbel und Einrichtungsgegenstände für die Flüchtlingswohnungen zur Verfügung gestellt, sodass nun nichts mehr benötigt wird. «Wir sind eingedeckt», sagt Gemeindeschreiber Walter Senn.