Familienevent Familiäres Festival mit Lagerfeuer: Am Wochenende ging das 48. Open Air Bischofszell über die Bühne Das älteste Open Air der Schweiz lockte unzählige Leute auf den Heuberg bei Schweizersholz. Viele kamen mit der ganzen Familie und übernachteten auf dem Festivalgelände.

Das gesellige Beisammensein ist am Open Air Bischofszell vielen Besucherinnen und Besuchern mindestens so wichtig wie die Musik. Bild: Monika Wick

Bereits lange vor Beginn dieses kleinen, aber feinen Festivals füllte sich das Campingareal auf dem Heuberg mit Besucherinnen und Besuchern. Auch wenn am Open Air Bischofszell namhafte Künstler wie Caroline Chevin, Basement Saints oder The Royal Flush auftreten, scheint die Musik bei vielen eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Am ältesten Open Air der Schweiz stehen die familiäre, ungezwungene Atmosphäre und das gesellige Zusammensein mit Gleichgesinnten im Vordergrund.

Mann zerlegt mit Motorsäge einen Baum

Am Freitag, dem ersten von drei Konzerttagen, sitzen die Gäste vor ihren temporären Behausungen, geniessen ein kühles Bier oder braten sich über offenem Feuer eine Wurst. Inmitten der Zeltstadt liefern sich ein paar Kinder auf einem improvisierten Fussballfeld ein Match. Derweil zerlegt am Waldrand ein Mann mit seiner Motorsäge einen Baum, um Brennholz für das grosse Lagerfeuer vorzubereiten.

«Dieses Open Air ist klein und intim und verfügt über eine gemütliche Atmosphäre», sagen ein 60-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau. Das Paar ist seit mindestens dreissig Jahren mit von der Partie. Geändert habe sich in den Jahren lediglich die Qualität der Musik. Lachend fügt sie hinzu:

«Die Bands werden je länger, je besser. Früher haben sie oftmals falsch gespielt.»

Für eine Mutter und ihre siebenjährige Tochter aus dem st.-gallischen Andwil ist es hingegen der erste Besuch des Bischofszeller Open Airs. «Wir finden es lässig und überschaubar. Wir würden uns lediglich ein grösseres Angebot an Essen wünschen», sagt die Mutter. Ihre Tochter ist auf die Musik gespannt. Lange muss sie nicht warten.

Biene Maja sorgt für Stimmung

Auf der Nebenbühne im Zelt hat sich die aus vier jungen Männern bestehende Band «Mainstreet Factory» bereit gemacht. Bereits nach wenigen Tönen ziehen sie das Publikum mit ihrer mitreissenden Musik in ihren Bann. Das Quartett besticht sowohl mit seiner ersten veröffentlichten Single «Before I Leave» als auch mit Liedern vom brandneuen Album «State Of Mind». «Mann, die gehören auf die Hauptbühne», ruft eine Frau in die Menge.

Als zweiter Act tritt am Freitagabend «The Duschvorhang» auf. Die Coverband liefert Hit um Hit aus den Achtzigerjahren. Bei Hits wie «Hold The Line» von Toto singt die Masse problemlos mit. Kein Halten mehr gibt es schliesslich bei Liedern wie «Aber bitte mit Sahne» oder «Biene Maja». Da wird getanzt auf dem Heuberg und es kommt richtig gute Stimmung auf. Dazu trägt wohl auch das eine oder andere Bierchen bei. Das spielt aber keine Rolle – der Nachhauseweg ist für die Open-Airlerinnen und Open-Airler heute Nacht ja ziemlich kurz.